JIMMY GALARD LANZA SU NUEVO EP “JEREMY”, UN VIAJE DE “FOLKLORE INDIE” A SUS RAÍCES PATAGÓNICAS

El músico, productor y artista multidisciplinario Jimmy Galard anuncia hoy el lanzamiento de su esperado nuevo EP, “Jeremy”. Este trabajo marca un punto de inflexión en su carrera, presentando una colección de canciones orgánicas y profundas que fusionan estructuras pop con el folklore de su natal Punta Arenas.

El título mismo, “Jeremy”, es una declaración de intenciones. Es el nombre de nacimiento del artista, una identidad que, según relata, sintió que había dejado atrás al mudarse a Santiago para convertirse en "Jimmy Galard".

“Hacer este EP es como un acto de reconciliación conmigo mismo, con mi identidad, con el sur, con mis raíces y con mi valentía”, explica Galard. “Quise volver al lugar de donde vengo, a los sueños rotos, a la casa que de alguna forma yo dejé en el sur”.

Este viaje de introspección se traduce en un sonido que Galard define como “folklore indie”. La génesis de esta exploración comenzó con su canción "Sopita", que se presenta en el EP en una nueva versión despojada de elementos electrónicos y reimaginada con bombos legüeros y percusiones orgánicas.

La producción, a cargo de su colaborador habitual Cristóbal Hidalgo, viste las composiciones con una elegancia solemne, destacando los arreglos de cuerdas de Pablo Ubiergo y las interpretaciones de la violinista Jatu Phoenix. Temas como “Algún día tendré mi casa” revelan la naturaleza terapéutica del EP, donde Galard procesa historias personales profundas, concluyendo que “yo soy mi propia casa”.

El EP también incluye "Versión de sobremesa" del tema "Tal Vez", una grabación íntima y honesta capturada con un celular durante una reunión familiar en Punta Arenas, momentos antes de que su amigo y guitarrista, Pablo Fecci, viajara a Nueva York.

Fiel al concepto de autenticidad del EP, Galard ha tomado la decisión de lanzarlo exclusivamente a través de su sitio web personal (hecho por él mismo) y Bandcamp, eludiendo las plataformas de streaming masivo.

“Es una decisión política”, afirma. “Me encanta tener el control de mi música. Bandcamp representa eso: la gente puede pagarte lo que quiera por escucharlo. Se me hace mucho más accesible para mí tenerlo de esa forma y se agradece mucho el apoyo directo”.

"Jeremy" ya está disponible para escucha y descarga.

Acerca de Jimmy Galard: Jimmy Galard es un artista, productor y músico multidisciplinario originario de Punta Arenas, Chile. Radicado en Santiago, su trabajo abarca la música, el diseño, la fotografía y la producción. Con una carrera que explora la dualidad entre sus personajes artísticos (Jimmy Galard y Jimmynimie) y su raíz (Jeremy), Galard se ha destacado por su habilidad para crear universos sonoros personales y honestos.

​

