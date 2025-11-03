COMISIÓN DE DEPORTE Y CALIDAD DE VIDA DEL CONSEJO REGIONAL CONOCE INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN MAGALLANES

​Durante su sesión más reciente, la Comisión de Deporte y Calidad de Vida analizó dos proyectos orientados al desarrollo cultural y deportivo en la región.



El primero, presentado por el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, busca recuperar el Festival Folclórico Estudiantil en la Patagonia, tradicional encuentro que promueve la participación artística de estudiantes.



El segundo, impulsado por el Club de Ajedrez de la Universidad de Magallanes, permitirá que jóvenes talentos participen en el Festival Sudamericano de Ajedrez de la Niñez y la Juventud 2025, programado para diciembre próximo.

