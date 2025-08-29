MINVU Y GOBIERNO REGIONAL CONSTATARON AVANCE HABITACIONAL EN LOMAS DEL BOSQUE 4 Y 5

Una visita técnica guiada a los proyectos habitacionales sin deuda Lomas del Bosque 4 y 5, de 120 viviendas sin deuda, efectuaron este jueves autoridades del Minvu y el Gobierno Regional. La inversión total de ambos proyectos supera los 11 mil millones de pesos (288 mil UF), de los cuáles un 61% corresponde a subsidios del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S.N°49), un 38% al aporte complementario del Gobierno Regional y un 1% al ahorro de las familias postulantes.

Respecto a la actividad, el Seremi Marco Uribe Saldivia informó “Esta visita con el Gobernador Regional y parte del Consejo Regional se enmarca en el convenio de programación Minvu-Gore, para que vean el resultado del trabajo colaborativo que se ha llevado a cabo a través de este convenio y nuestro Plan de Emergencia Habitacional, el cual ha dado muy buenos resultados en la región y que se aprecia en estos dos proyectos que ya llevan más del 90% de avance y que forman parte de un gran barrio de 462 viviendas”.

Los proyectos se componen de 112 viviendas de 58m2; 4 viviendas de 65,11m2 destinadas a personas con discapacidad; y 4 viviendas de 74,47 mt2 para personas que presentan discapacidad con movilidad reducida. Poseen estructura de acero galvanizado, losa de fundación de hormigón armado, revestimiento exterior de Smart Panel, revestimiento interior de yeso cartón, con aislación térmica en muros y cubierta, ventanas de termopanel, calefacción central con caldera multipropósito y cuatro radiadores. Cada vivienda tendrá piso flotante en estar comedor, pasillos y dormitorios, mientras que en cocina y baño el piso es revestido en cerámica.

El Gobernador Jorge Flies Añón, valoró la calidad y el avance de los proyectos cuya fecha de término contractual es enero de 2026 “El Ministerio de Vivienda, junto con los aportes del Gobierno Regional, han podido ya en Lomas del Bosque entregar varias etapas, con la calidad que han podido ver en el recorrido, con espacios de áreas verdes, juegos para niños, casas para personas con movilidad disminuida y casas que para familias que inclusive tienen tres dormitorios que permiten una vida tremendamente eficiente desde el punto de vista energético, pero también integrado totalmente a la ciudad”.

Respecto al convenio de programación vigente, el Gobernador Flies agregó “Felicitaciones nuevamente a Serviu por el nivel de los proyectos que estamos trabajando con el convenio de programación, y esperamos por muchos años más estar entregando una necesidad primaria de nuestra comunidad y probablemente el subsidio más importante que un Estado da a las familias, que es el subsidio habitacional, en este caso, complementado por recursos del Gobierno Regional”.

Vivienda Pública e Integración Urbana

Respecto a la ubicación de los proyectos y su integración a la trama urbana existente, según los principios del Plan de Ciudades Justas, el Seremi Uribe agregó “Solamente en este sector donde nos ubicamos, al norponiente de Punta Arenas, se han invertido más de ochenta mil millones de pesos en conjunto con el Gobierno Regional. Así que de eso se trata esto, de la corresponsabilidad de las partes, Vivienda y Gobierno Regional, para salir adelante con soluciones habitacionales de calidad para las familias Magallanes”.

El proyecto Lomas del Bosque 4, que se emplaza en una superficie de 4,5 hectáreas, contará con 5 áreas verdes, con plazas de juegos infantiles y de ejercicios. Lomas del Bosque 5, se emplaza en un terreno de 3 hectáreas.

A su vez, los integrantes del Consejo Regional se mostraron gratos del avance y calidad de las viviendas y vialidades. El Consejero Antonio Bradasic Sillard señaló “Estos proyectos tienen un 38% de aporte del Gobierno Regional, son unas viviendas espectaculares, con termopanel, calefacción central y muy buena ubicación, están cerca del mall, del Hospital Regional, así que la gente que recibirá estas viviendas puede estar muy contenta”.

El Consejero Robert Weissohn Heck, a su vez, destacó “Estoy gratamente sorprendido del diseño, las terminaciones de estas casas sociales, que son preciosas, tienen un buen terreno, muy lindo diseño y también la urbanización, unas calles anchas, buenos patios. Me gustaría ver la cara de esas familias cuando reciban estas casas, me imagino que debe ser algo muy satisfactorio”.

Finalmente, el Consejero juan Morano Cornejo, expresó “Hemos venido junto al Gobernador y los consejeros regionales que estaban en la Provincia de Magallanes a ver esta obra y es una maravilla, estamos ante una solución habitacional para familias vulnerables de un tremendo impacto. Las casas para personas discapacitadas, para gente con movilidad reducida, tres dormitorios por casa, la verdad que uno dice qué más puede pedir una familia que con mucho esfuerzo ha ahorrado lo poco que puede ahorrar para llegar a esta solución. Así que muy contento del trabajo del Ministerio de la Vivienda, del Serviu, obviamente la empresa constructora, pero también el aporte nuestro del Gore que financiamos parte importante de estos proyectos”.

