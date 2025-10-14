ALEJANDRO TORO SANCHEZ INVITA A RECORRER LA HISTORIA VIVA DE MAGALLANES EN SU TIENDA-MUSEO “VIEJA PATAGONIA”

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el periodista Alejandro Toro Sánchez, dueño de la Tienda-Museo “Vieja Patagonia”, compartió con la audiencia la historia y el espíritu de este espacio que se ha convertido en un verdadero referente cultural y patrimonial en Punta Arenas.

Ubicada en Lautaro Navarro 894, esquina José Menéndez, “Vieja Patagonia” es mucho más que una tienda: es una experiencia que combina historia, estética y memoria. Vieja Patagonia, la belleza de lo antiguo, un imperdible de Punta Arenas, destaca su creador, quien definió el lugar como “tienda-museo, librería, antigüedades, almacén-emporio, souvenirs, decoración, música y mucho más”.

Durante la entrevista, Toro relató cómo este proyecto nació del amor por los objetos con historia y la idea de ofrecer un espacio donde los visitantes puedan “viajar al pasado” a través de piezas únicas que evocan la identidad magallánica y el espíritu pionero del sur austral.

El periodista también comentó sobre el periódico digital mensual de Vieja Patagonia, una publicación que busca mantener viva la conexión con la comunidad y difundir contenidos culturales, históricos y artísticos relacionados con la región. Quienes deseen acceder a este material pueden hacerlo contactando al número +56 9 9837 4630.





​

