Punta Arenas,
13 de octubre de 2025

AGRICULTOR DE PUNTA ARENAS APORTA CALOR AL INVIERNO A TRAVÉS DE UN MANEJO RESPONSABLE DE LA LEÑA

​Gracias al apoyo del programa PRODESAL de INDAP, Francisco Muñoz logró fortalecer su emprendimiento con la construcción de dos galpones para el secado de leña.

agricultorpuq
Desde su parcela, en lo alto de la prolongación General del Canto, se domina toda Punta Arenas. Las casas parecen trepar por la ladera antes de precipitarse hacia el mar, y el Estrecho brilla al fondo, inmenso y sereno. En el patio de Francisco Muñoz, los troncos húmedos se apilan con paciencia, a la espera de ser cortados y guardados bajo techo.

Francisco tiene 50 años y habla el lenguaje de la leña como quien conoce un viejo oficio. Sabe cuándo la lenga está lista, cuándo la madera aún guarda humedad o cuándo el fuego la pedirá en pleno invierno. Con calma y método corta, ordena y traslada cada pieza hasta sus galpones de secado —dos estructuras que, con el apoyo de INDAP, transformaron por completo su manera de trabajar—. Allí, la madera descansa protegida de la lluvia y la nieve hasta alcanzar el nivel ideal de humedad —menos del 30%, aclara con orgullo—, condición necesaria para ofrecer una leña limpia, de buena combustión y larga duración.

"Si no tuviera techo ni galpón, no podría vender todo el año", comenta mientras muestra los sacos listos para la entrega. "En esta época empiezo a picar la leña que se usará en invierno. La dejo secar, la embolso y así siempre tengo stock, aunque afuera el clima no ayude", explica.

Francisco es usuario del programa PRODESAL Punta Arenas, microproductor dedicado principalmente a la leña seca picada, aunque también vende huevos y fabrica artesanías en madera. Su participación en el programa le ha permitido consolidar su trabajo paso a paso. En 2020, recibió un incentivo de un millón de pesos para construir un galpón de 72 metros cuadrados destinado al secado. Cinco años después, en 2025, obtuvo un nuevo apoyo de dos millones para levantar un cobertizo de 44 metros cuadrados, ambos proyectos orientados a mejorar su proceso productivo. Con ellos, asegura un suministro constante y un producto de mayor calidad durante todo el año.

El oficio lo aprendió de a poco. Al principio compraba la leña en los aserraderos, la cortaba a mano y la repartía casa por casa. Con el tiempo, su constancia lo llevó a abastecer ferreterías y pequeños negocios de Punta Arenas. Hoy, su producto llega también a tiendas más grandes, y sus galpones —repletos de sacos de 25 y 50 kilos— son testimonio de un trabajo silencioso y sostenido. En cada trozo de madera, Francisco guarda una parte del calor que, en invierno, abrigará a otra familia.

"Es muy interesante lo que hace don Francisco", comenta el director regional de INDAP, Gabriel Zegers Müller, durante una visita al lugar. "Trabaja con madera certificada bajo plan de manejo forestal, seca y prepara la leña hasta obtener un producto que cumple una función esencial para las familias rurales de la región. La leña sigue siendo fundamental para calefaccionar los hogares en Magallanes, y su trabajo tiene un valor económico y social enorme", precisa. 

Zegers aprovechó la ocasión para destacar que este año INDAP aumentó un 30% la cobertura del programa de inversiones del Programa de Desarrollo Local, Prodesal, en Magallanes. Solo en la comuna de Punta Arenas pasó de 11 a 25 usuarios co-financiados, con una inversión cercana a los 50 millones de pesos en este programa. El monto regional destinado a inversiones productivas en los distintos programas de riego, maquinaria e infraestructura aumentaron en proporción similar con respecto al año 2022, superando los 620 millones de pesos, sumándose a los programas de créditos y asesorías. 

"Esto refleja —dijo Zegers— el compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y el trabajo conjunto con las y los dirigentes campesinos para destinar más recursos a nuestra región, tan importantes para nuestra seguridad alimentaria". 


MUNICIPIO FINALIZA REPOSICIÓN DE VEREDAS EN LA POBLACIÓN CARLOS IBÁÑEZ

Leer Más

​Los trabajos, financiados con recursos del FNDR, abarcaron 19 cuadras y dos kilómetros de aceras, mejorando la seguridad y el entorno del tradicional barrio.

NUEVAS VEREDAS (5)
