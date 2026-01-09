PROYECTO DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL BUSCA IDENTIFICAR ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE LA LUGA ROJA EN COSTAS DE CHILE

Desde la región de Los Lagos hasta Magallanes, se ubica la luga roja o Sarcopeltis skottsbergii, una de las especies más relevantes de importancia comercial dada su abundante biomasa en el sur y extremo austral de Chile. Esta alga roja carregenófita es parte del estudio de un proyecto de colaboración internacional, entre la Universidad Federal de Paraíba, de Brasil, y la Universidad de Magallanes (UMAG), a través del Laboratorio de Ecosistemas Marinos Antárticos y Subantárticos (LEMAS), contando con financiamiento del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq-Brasil).

"Áreas prioritarias para la maricultura en Brasil y Chile en escenario de cambio climático global", se titula la iniciativa ejecutada por el Doctor en Ecología y académico de la Universidad Federal de Paraíba, Pablo Ruil, quien se trasladó, junto a su familia, hasta Punta Arenas para trabajar junto al Dr. Andrés Mansilla, director de LEMAS, investigador principal del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) y Profesor Titular de la UMAG.

El Dr. Ruil explica que en el contexto del cambio climático, las especies en busca de su supervivencia pueden presentar cambios en su distribución geográfica, provocando que estás migren hacia los polos, lo que eventualmente genera problemas en su ecosistema, pero también a nivel económico y social al ser un recurso pesquero de gran valor.

"La idea es detectar áreas que son climáticamente estables para la subsistencia de las poblaciones con fines de conservación, generar una extracción sostenible, y que las poblaciones puedan mantenerse en equilibrio", indicó el académico.

Comprendiendo su relevante rol económico y social, Ruil destacó que se pretenden elaborar mapas de estas zonas, para posteriormente ser entregados a los tomadores de decisiones del país, con el objetivo de proteger y conservar esta alga. Para ello, se utiliza el histórico de información disponible de proyecto de investigación liderado por los académicos Marcela Ávila (UST – CHIC) y Andrés Mansilla, (UMAG-CHIC), con información de más de 25 años de datos en terreno relacionados con investigaciones de especies marinas.

De esta manera, utilizando modelos matemáticos buscan predecir las condiciones futuras de estas áreas, incluso hasta el año 2100, y cuáles de estas son estables para el mantenimiento y conservación de la luga roja.

Colaboración internacional

Ruil, que desde febrero se encuentra en el país, resaltó la importancia de la colaboración internacional entre instituciones, lo que le ha permitido trabajar en conjunto con el Dr. Mansilla en el pasado, pero también la chance de investigar desde el extremo austral de Sudamérica.

"Acá tenemos la oportunidad única de vivir en un laboratorio natural donde se pueden realizar decenas de estudios. El fortalecimiento de la colaboración entre instituciones de América Latina es importante, porque debemos invertir más en colaborar entre nosotros", agregó.

En esa misma línea, el Dr. Mansilla subraya la gran relevancia de la colaboración Brasil-Chile para la generación de modelos matemáticos que proyecten la distribución futura de la diversidad única en ecosistemas subantárticos. Esto es especialmente urgente para especies clave que constituyen recursos fundamentales para comunidades locales y la pesca artesanal.

En estos ecosistemas marinos ocurre un fenómeno análogo al de la vegetación en las cumbres cordilleranas: con temperaturas en ascenso, las especies están migrando hacia zonas más frías, encontrándose ya en los límites de su distribución actual. Es imperativo estudiar sus mecanismos de adaptación y modelar sus nichos ecológicos futuros con urgencia.

Las becas de movilidad académica implementadas en Brasil representan una oportunidad estratégica para consolidar alianzas con colegas y estudiantes brasileños, sostiene el director de LEMAS. Durante su estadía, el Dr. Ruil colaboró exitosamente con los académicos Dr. Nicolás Zumelzu y Dr. José Mansilla del Departamento de Matemática y Física, generando propuestas conjuntas que fortalecerán significativamente nuestra interacción institucional y permitirán avanzar en estas temáticas prioritarias.

Durante este proceso, el Dr. Ruil participo de expediciones por fiordos y canales de la región, teniendo la oportunidad de visitar el Faro Evangelistas y el Archipiélago Islas Diego Ramírez, dos lugares de difícil acceso. Cabe señalar que estas navegaciones fueron posibles gracias al apoyo de la Tercera Zona Naval.

