Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de febrero de 2026

BASE PROFESOR JULIO ESCUDERO CUMPLE 31 AÑOS COMO PLATAFORMA CLAVE DE LA CIENCIA ANTÁRTICA VINCULADA A MAGALLANES

Buenos días región

Juan Pablo Ternicien

Los 31 años de funcionamiento de la Base Profesor Julio Escudero y su aporte a la investigación científica en la Antártica fueron abordados por el profesor Juan Pablo Ternicien durante su participación en el programa Buenos días región. 

En la instancia se destacó el rol estratégico que cumple esta instalación para el desarrollo científico nacional e internacional, además de su vínculo con la región de Magallanes como puerta de entrada al continente blanco.

Durante la conversación, Ternicien explicó que la base fue inaugurada en 1985 con el objetivo de complementar la presencia científica chilena en la Antártica, fortaleciendo inicialmente aspectos asociados a la soberanía. Con el paso del tiempo, indicó que la instalación ha evolucionado hacia un centro de investigación científica permanente, especialmente tras la incorporación de dotaciones estables de investigadores en los últimos años.

El profesor detalló que la Base Profesor Julio Escudero depende del Instituto Antártico Chileno (INACH), entidad encargada de coordinar la dotación científica y los proyectos de investigación. Asimismo, señaló que su funcionamiento cuenta con un fuerte respaldo logístico de la Armada de Chile, lo que permite el traslado de personal, equipamiento y abastecimiento necesario para el desarrollo de estudios en la zona.

En Buenos días región, también se explicó que en la base se realizan investigaciones en áreas como geología, glaciología y meteorología, incluyendo estudios que analizan la profundidad de las capas de hielo mediante la extracción de muestras. Estos trabajos permiten reconstruir procesos asociados a la evolución climática del planeta, considerando que la Antártica cumple un rol determinante en el comportamiento del clima global y su relación con fenómenos que influyen en Chile.

Finalmente, Ternicien destacó que la base se encuentra ubicada en la península Fildes, cercana al aeródromo de la Fuerza Aérea de Chile, lo que facilita el flujo permanente de investigadores nacionales y extranjeros. Con una capacidad aproximada para 70 científicos, la instalación se ha consolidado como un espacio de investigación durante todo el año, permitiendo el desarrollo de proyectos colaborativos evaluados por INACH y reforzando la presencia científica del país.

Contraalmirante Juan Soto Herra, Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval

COLUMNA DE OPINIÓN | 79 AÑOS DE LA BASE NAVAL ANTÁRTICA “CAPITÁN ARTURO PRAT”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS COMIENZA A OPERAR EN MAGALLANES

Leer Más

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

sbap
nuestrospodcast
barrio comercial puerto williams

ALCALDE DE CABO DE HORNOS DESTACA EMBLEMÁTICO PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL EN PUERTO WILLIAMS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Juan Pablo Ternicien

BASE PROFESOR JULIO ESCUDERO CUMPLE 31 AÑOS COMO PLATAFORMA CLAVE DE LA CIENCIA ANTÁRTICA VINCULADA A MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Josefina Castellvi

FALLECE JOSEFINA CASTELLVÍ, PRIMERA DIRECTORA MUJER DE UNA BASE CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTIDA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
delegado presidencial josé ruiz

DELEGADO PRESIDENCIAL DESTACA DE SU PERIODO CRECIMIENTO ECONÓMICO, INVERSIÓN PÚBLICA Y DESAFÍOS PENDIENTES EN MAGALLANES