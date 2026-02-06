BASE PROFESOR JULIO ESCUDERO CUMPLE 31 AÑOS COMO PLATAFORMA CLAVE DE LA CIENCIA ANTÁRTICA VINCULADA A MAGALLANES

Los 31 años de funcionamiento de la Base Profesor Julio Escudero y su aporte a la investigación científica en la Antártica fueron abordados por el profesor Juan Pablo Ternicien durante su participación en el programa Buenos días región.

En la instancia se destacó el rol estratégico que cumple esta instalación para el desarrollo científico nacional e internacional, además de su vínculo con la región de Magallanes como puerta de entrada al continente blanco.

Durante la conversación, Ternicien explicó que la base fue inaugurada en 1985 con el objetivo de complementar la presencia científica chilena en la Antártica, fortaleciendo inicialmente aspectos asociados a la soberanía. Con el paso del tiempo, indicó que la instalación ha evolucionado hacia un centro de investigación científica permanente, especialmente tras la incorporación de dotaciones estables de investigadores en los últimos años.



El profesor detalló que la Base Profesor Julio Escudero depende del Instituto Antártico Chileno (INACH), entidad encargada de coordinar la dotación científica y los proyectos de investigación. Asimismo, señaló que su funcionamiento cuenta con un fuerte respaldo logístico de la Armada de Chile, lo que permite el traslado de personal, equipamiento y abastecimiento necesario para el desarrollo de estudios en la zona.



En Buenos días región, también se explicó que en la base se realizan investigaciones en áreas como geología, glaciología y meteorología, incluyendo estudios que analizan la profundidad de las capas de hielo mediante la extracción de muestras. Estos trabajos permiten reconstruir procesos asociados a la evolución climática del planeta, considerando que la Antártica cumple un rol determinante en el comportamiento del clima global y su relación con fenómenos que influyen en Chile.



Finalmente, Ternicien destacó que la base se encuentra ubicada en la península Fildes, cercana al aeródromo de la Fuerza Aérea de Chile, lo que facilita el flujo permanente de investigadores nacionales y extranjeros. Con una capacidad aproximada para 70 científicos, la instalación se ha consolidado como un espacio de investigación durante todo el año, permitiendo el desarrollo de proyectos colaborativos evaluados por INACH y reforzando la presencia científica del país.