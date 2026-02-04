Punta Arenas,
4 de febrero de 2026

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER: SEREMIA DE SALUD ADVIERTE ALTA MALNUTRICIÓN Y RELEVA PREVENCIÓN EN MAGALLANES

Buenos días región

profesional equipo Promoción SEREMI de Salud

En el marco del Día Mundial del Cáncer, iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que se conmemora este miércoles 4, Arturo Figueroa, profesional del equipo de Promoción de la Seremi de Salud, fue invitado al programa Buenos días región para abordar la importancia de la prevención y los factores de riesgo asociados a esta enfermedad en la región de Magallanes.

Durante la conversación en Buenos días región, el profesional explicó que en Chile el cáncer es la segunda causa de muerte y que una parte importante de los casos puede prevenirse mediante hábitos de vida saludables. En ese contexto, advirtió que el 70 % de la población presenta malnutrición por exceso, mientras que en niños y niñas de hasta 9 años esta cifra alcanza un 50,4 %, evidenciando un problema de salud pública que se manifiesta con fuerza en el territorio.

Arturo Figueroa detalló que, a través del Programa PAISE, desarrollado en conjunto con el Servicio de Salud, se realizan evaluaciones nutricionales a escolares de entre cinco y nueve años, que incluyen mediciones de peso, talla y exámenes preventivos. En algunos establecimientos educacionales de la región se han detectado niveles de malnutrición por exceso de hasta un 73 %, superando el promedio nacional, lo que posiciona a Magallanes como la tercera región con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil.

En conversación con Polar Comunicaciones, el profesional abordó además la necesidad de fortalecer la actividad física en el sistema educativo, señalando que, si bien en cuarto básico existen cuatro horas semanales de educación física, entre quinto y octavo básico estas se reducen a dos horas. En la región de Magallanes, indicó, se ha logrado aumentar en dos horas este tiempo, aunque persisten desafíos, especialmente en enseñanza media, donde la actividad física es limitada u optativa en los cursos superiores.

Finalmente, Figueroa destacó que desde la salud, la actividad física también cumple un rol relevante en personas que enfrentan tratamientos oncológicos, ya que permite mejorar el bienestar físico y mental durante procesos como la quimioterapia. En ese sentido, explicó que el acompañamiento de kinesiólogos y la realización de ejercicios cotidianos, como caminar o subir escaleras, junto a talleres deportivos, contribuyen a mantener la calidad de vida, destacando que lo principal es la motivación y disposición de cada persona.


Mauricio Guichapany, Actor

ACTOR MAGALLÁNICO MAURICIO GUICHAPANY Y LA CARDIOCIRUGÍA QUE LO SALVÓ EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER: EL TRABAJO DEL POLO ONCOLÓGICO MÁS AUSTRAL QUE ACOMPAÑA, TRATA Y CUIDA EN MAGALLANES

​Desde Punta Arenas, el Hospital Clínico de Magallanes se consolida como el Polo Oncológico más Austral del país, garantizando acceso a diagnóstico, tratamiento y seguimiento continuo, sin que las personas deban abandonar su territorio para recibir atención especializada.

​Desde Punta Arenas, el Hospital Clínico de Magallanes se consolida como el Polo Oncológico más Austral del país, garantizando acceso a diagnóstico, tratamiento y seguimiento continuo, sin que las personas deban abandonar su territorio para recibir atención especializada.

MUNICIPIO ALCANZA EL 80% DE AVANCE EN PLAN DE BACHEO URBANO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Trabajo Social

SENDA ABRE PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA INTEGRAR LOS CONSEJOS DE LA SOCIEDAD CIVIL 2026–2028

michelle bachelte

PRESIDENTE GABRIEL BORIC FONT OFICIALIZA CANDIDATURA DE LA EX PRESIDENTA MICHELLE BACHELET A LA SECRETARÍA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

