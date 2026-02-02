Punta Arenas,
2 de febrero de 2026

CONOCE LAS FARMACIAS DE TURNO PARA EL MES DE FEBRERO

En Punta Arenas, las farmacias atenderán de 09:00 a 23:00 horas. Mientras que en Puerto Natales funcionarán de 08:00 a 23:59 horas.

Farmacia La Estrella

La Seremi de Salud de Magallanes publicó el calendario de farmacias de turno para febrero en Punta Arenas y Puerto Natales, con el fin de asegurar el acceso a medicamentos fuera del horario habitual.

En Punta Arenas, las farmacias atenderán de 09:00 a 23:00 horas, según el día asignado. Entre los turnos se incluyen sucursales de Ahumada, Cruz Verde, Dr. Simi, La Estrella, Farmacias Magallanes, y Salcobrand.

Revisa acá las fechas:

Farmacias Ahumada

  • Bories: 11 de febrero
  • Avenida España: 5 y 28 de febrero

Cruz Verde

  • Avenida España: 2 y 9 de febrero
  • Bories: 1, 3, 6, 10, 14, 17, 20, 27 de febrero
  • 21 de Mayo: 24 de febrero

Dr. Simi

  • Bories: 7 de febrero
  • Plaza Benjamín Muñoz Gamero: 19 de febrero
  • Blanco Encalada: 21 de febrero
  • Avenida España: 23 de febrero

Salcobrand

  • Bories: 8 de febrero
  • Avenida España: 12 de febrero

Farmacia La Estrella

  • Ignacio Carrera Pinto: 4 y 26 de febrero
  • Avenida Los Flamencos: 16 de febrero

Farmacias Magallanes

  • Eduardo Frei: 13 y 18 de febrero
  • Avenida Bulnes (acceso por Capitán Guillermo): 25 de febrero

Otras Farmacias

  • Farmacia Más Ayuda: 15 de febrero
  • Farmacia Manantiales: 22 de febrero

Farmacias de turno en Puerto Natales

En Puerto Natales, las farmacias funcionarán de 08:00 a 23:59 horas. El calendario considera a Farmacia Puerto Natales (1 de febrero), Cruz Verde (2 al 8), Ahumada (9 al 15), Farmacias Magallanes (16 al 22) y Salcobran (23 al 28).

La autoridad sanitaria llamó a la comunidad a informarse con anticipación sobre los turnos y a hacer un uso responsable del sistema.

https://www.instagram.com/p/DUN1ONyDmc5/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==


SEREMI DE SALUD REFUERZA VIGILANCIA SANITARIA MARÍTIMA Y PRESENTA BALANCE DE RECEPCIONES DE NAVES DEL 2025

MARÍA JOSÉ QUINTANILLA CERRARÁ EL FESTIVAL DE VERANO 2026 EN PUNTA ARENAS

El evento se realizará el 1 de marzo en la Costanera y contará además con la participación de artistas regionales.

El evento se realizará el 1 de marzo en la Costanera y contará además con la participación de artistas regionales.

Farmacia La Estrella

CONOCE LAS FARMACIAS DE TURNO PARA EL MES DE FEBRERO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Farmacia La Estrella

CONOCE LAS FARMACIAS DE TURNO PARA EL MES DE FEBRERO

CAPÌTANIA DE PUERTO DE PUERTO NATALES PATRULLAJE PREVENTIVO 5

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PUERTO NATALES REALIZÓ OPERATIVOS PREVENTIVOS ANTE ALTAS TEMPERATURAS

seremimop

SEREMI DEL MOP DESTACA AVANCES EN CONECTIVIDAD VIAL, SEGURIDAD HÍDRICA Y DESARROLLO DEPORTIVO EN MAGALLANES

