CONOCE LAS FARMACIAS DE TURNO PARA EL MES DE FEBRERO

La Seremi de Salud de Magallanes publicó el calendario de farmacias de turno para febrero en Punta Arenas y Puerto Natales, con el fin de asegurar el acceso a medicamentos fuera del horario habitual.

En Punta Arenas, las farmacias atenderán de 09:00 a 23:00 horas, según el día asignado. Entre los turnos se incluyen sucursales de Ahumada, Cruz Verde, Dr. Simi, La Estrella, Farmacias Magallanes, y Salcobrand.



Revisa acá las fechas:

Farmacias Ahumada



Bories: 11 de febrero

Avenida España: 5 y 28 de febrero

Cruz Verde



Avenida España: 2 y 9 de febrero



Bories: 1, 3, 6, 10, 14, 17, 20, 27 de febrero

21 de Mayo: 24 de febrero



Dr. Simi



Bories: 7 de febrero

Plaza Benjamín Muñoz Gamero: 19 de febrero

Blanco Encalada: 21 de febrero

Avenida España: 23 de febrero

Salcobrand



Bories: 8 de febrero



Avenida España: 12 de febrero

Farmacia La Estrella



Ignacio Carrera Pinto: 4 y 26 de febrero



Avenida Los Flamencos: 16 de febrero

Farmacias Magallanes



Eduardo Frei: 13 y 18 de febrero



Avenida Bulnes (acceso por Capitán Guillermo): 25 de febrero



Otras Farmacias

Farmacia Más Ayuda: 15 de febrero



Farmacia Manantiales: 22 de febrero

Farmacias de turno en Puerto Natales

En Puerto Natales, las farmacias funcionarán de 08:00 a 23:59 horas. El calendario considera a Farmacia Puerto Natales (1 de febrero), Cruz Verde (2 al 8), Ahumada (9 al 15), Farmacias Magallanes (16 al 22) y Salcobran (23 al 28).

La autoridad sanitaria llamó a la comunidad a informarse con anticipación sobre los turnos y a hacer un uso responsable del sistema.

​

