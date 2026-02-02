2 de febrero de 2026
CONOCE LAS FARMACIAS DE TURNO PARA EL MES DE FEBRERO
En Punta Arenas, las farmacias atenderán de 09:00 a 23:00 horas. Mientras que en Puerto Natales funcionarán de 08:00 a 23:59 horas.
La Seremi de Salud de Magallanes publicó el calendario de farmacias de turno para febrero en Punta Arenas y Puerto Natales, con el fin de asegurar el acceso a medicamentos fuera del horario habitual.
En Punta Arenas, las farmacias atenderán de 09:00 a 23:00 horas, según el día asignado. Entre los turnos se incluyen sucursales de Ahumada, Cruz Verde, Dr. Simi, La Estrella, Farmacias Magallanes, y Salcobrand.
Revisa acá las fechas:
Farmacias Ahumada
- Bories: 11 de febrero
- Avenida España: 5 y 28 de febrero
Cruz Verde
- Avenida España: 2 y 9 de febrero
- Bories: 1, 3, 6, 10, 14, 17, 20, 27 de febrero
- 21 de Mayo: 24 de febrero
Dr. Simi
- Bories: 7 de febrero
- Plaza Benjamín Muñoz Gamero: 19 de febrero
- Blanco Encalada: 21 de febrero
- Avenida España: 23 de febrero
Salcobrand
- Bories: 8 de febrero
- Avenida España: 12 de febrero
Farmacia La Estrella
- Ignacio Carrera Pinto: 4 y 26 de febrero
- Avenida Los Flamencos: 16 de febrero
Farmacias Magallanes
- Eduardo Frei: 13 y 18 de febrero
- Avenida Bulnes (acceso por Capitán Guillermo): 25 de febrero
Otras Farmacias
- Farmacia Más Ayuda: 15 de febrero
- Farmacia Manantiales: 22 de febrero
Farmacias de turno en Puerto Natales
En Puerto Natales, las farmacias funcionarán de 08:00 a 23:59 horas. El calendario considera a Farmacia Puerto Natales (1 de febrero), Cruz Verde (2 al 8), Ahumada (9 al 15), Farmacias Magallanes (16 al 22) y Salcobran (23 al 28).
La autoridad sanitaria llamó a la comunidad a informarse con anticipación sobre los turnos y a hacer un uso responsable del sistema.
