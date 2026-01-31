CÁMARA APRUEBA SOLICITUD DE RESOLUCIÓN DE LA DIPUTADA JAVIERA MORALES PARA REACTIVAR PLAN DE ZONAS REZAGADAS EN PUERTO EDÉN

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 102 votos a favor y uno en contra la Solicitud de Resolución N°1573, presentada por la diputada Javiera Morales Alvarado, que pide al Presidente de la República adoptar medidas urgentes para asegurar la ejecución efectiva del Plan de Zonas Rezagadas de Puerto Edén, ante su baja ejecución y serios problemas de implementación.



La resolución pide al Ejecutivo adelantar la evaluación de medio término del plan por parte de la Subdere, introducir las modificaciones necesarias a su diseño y gobernanza, y asegurar íntegramente los recursos comprometidos, que alcanzan cerca de 22 mil millones de pesos destinados a obras fundamentales para esta localidad aislada de la comuna de Natales.



Puerto Edén, comunidad mayoritariamente kawésqar y una de las localidades más aisladas del país, fue incorporada al Plan de Zonas Rezagadas tras años de demanda de sus habitantes. Sin embargo, según información entregada por la propia Subdere en la Comisión de Zonas Extremas, a cuatro años de iniciado el plan solo se ha ejecutado un 4%, poniendo en riesgo proyectos clave como electrificación, alcantarillado, conectividad digital y servicios básicos.



Al respecto, la diputada Javiera Morales señaló que la aprobación de esta resolución “es una señal política clara: el Estado no puede seguir fallándole a Puerto Edén. Estamos hablando de derechos básicos, de justicia territorial y de una deuda histórica con una comunidad indígena que ha esperado demasiado”.



La parlamentaria enfatizó además que la resolución cobra especial relevancia tras los cuestionamientos de probidad conocidos recientemente en torno a proyectos en la localidad, lo que ha profundizado la desconfianza de la comunidad y retrasado aún más la inversión comprometida.



Con esta aprobación, la Cámara solicita formalmente al Presidente de la República instruir a la Subdere a corregir las fallas del plan, permitir mayor participación de actores con presencia territorial —como el municipio de Natales— y extender excepcionalmente los plazos de ejecución, evitando que los recursos se pierdan por razones administrativas.



La diputada Morales recalcó que continuará fiscalizando el cumplimiento de esta resolución:

“Puerto Edén no necesita más diagnósticos, necesita que el Estado cumpla. Vamos a seguir presionando hasta que las obras lleguen y el bienestar de las familias también”.



