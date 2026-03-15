DELEGADA PRESIDENCIAL ERICKA FARÍAS SOSTUVO PRIMERA RONDA DE REUNIONES CON AUTORIDADES REGIONALES Y PARLAMENTARIOS

Durante los primeros días de su gestión, la delegada presidencial regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, sostuvo una serie de reuniones con autoridades regionales y representantes políticos, en el marco de su proceso de instalación en el cargo y coordinación con distintos actores del territorio.

Uno de los encuentros se realizó en la Casa de los Intendentes, sede de la Delegación Presidencial, donde Farías se reunió con el gobernador regional Jorge Flies Añón. En la instancia ambas autoridades sostuvieron un diálogo protocolar e intercambiaron puntos de vista sobre temas de interés para la región, abordando desafíos y oportunidades para el desarrollo de Magallanes. En la reunión también participó el jefe de gabinete del Gobierno Regional.

En materia de seguridad, la delegada sostuvo además una reunión de trabajo con el jefe de la XII Zona de Carabineros de Magallanes y Antártica Chilena, general Marco Alvarado Díaz, y con el jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena de la Policía de Investigaciones, prefecto inspector Carlos Vásquez Palma. Durante la jornada se revisaron prioridades regionales en prevención del delito, coordinación institucional y respuesta ante emergencias.

Durante la semana, Farías también sostuvo un encuentro con el senador por Magallanes Karim Bianchi Retamales, quien presentó una serie de planteamientos vinculados a necesidades de la región. Entre los temas abordados estuvieron la disponibilidad de horas de atención en oncología, conectividad y transporte público, además de iniciativas relacionadas con seguridad y problemáticas sociales en distintos sectores de la ciudad.

La agenda de reuniones incluyó además un encuentro con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, donde se revisaron diversos proyectos y temas de interés para la comuna. Entre ellos se mencionaron la disponibilidad de subsidios habitacionales, el funcionamiento del sistema de cámaras de seguridad en el centro de la ciudad, la situación del proyecto del Cesfam Sandra Vargas y otras iniciativas de infraestructura como la doble vía de la Ruta Sur, el puente Zenteno y el proyecto de un polideportivo para la capital regional.

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