TORRES DEL PAINE VA POR LOS «ÓSCAR DEL TURISMO»: LAS TORRES PATAGONIA, NOMINADA COMO HOTEL VERDE LÍDER Y TURISMO RESPONSABLE

​Torres del Paine vuelve a competir por un lugar entre los referentes mundiales del turismo sostenible. Las Torres Patagonia, reserva natural y cultural ubicada en el corazón del Parque Nacional Torres del Paine, fue nominada en dos categorías de los World Travel Awards (WTA), conocidos como los «Óscar del Turismo»: vuelve a disputar el título de Hotel Verde líder de Sudamérica —que obtuvo en la edición anterior— y figura, además, entre los nominados al premio de Turismo Responsable de Sudamérica.



Esta nominación es otorgada por un panel de expertos que reconoce a las empresas líderes en turismo responsable. La doble nominación vuelve a poner a Chile, y en concreto a Torres del Paine, en el mapa global de la conservación y el turismo responsable. El reconocimiento llega tras un año de trabajo medible dentro del parque. Los ganadores se definen por votación pública en el sitio de los premios, proceso que permanecerá abierto hasta el 12 de junio de 2026.



Conservación con cifras en el parque



El monitoreo de fauna es uno de los principales focos de conservación de Las Torres Patagonia. La organización sigue el comportamiento del cóndor andino desde hace más de 14 años y, mediante cámaras trampa, registró 296 detecciones de puma durante la última temporada.



La restauración y la prevención también ocupan el trabajo en terreno. Avanza la reconstrucción del sendero Base Torres, con 3,3 kilómetros de nuevo trazado, y desde 2024 el parque cuenta con su primera brigada contra incendios y un cuartel propio. A esto se suma la economía circular: la huerta biointensiva produjo más de 330 kilos de alimentos para la operación del hotel y el reciclaje de vidrio permitió fabricar cerca de 2.000 vasos a partir de botellas usadas.



En educación, estudiantes de la Universidad de Magallanes participan como voluntarios científicos en los monitoreos, mientras que un convenio de educación ambiental gratuita firmado en 2025 recibirá entre 4.500 y 5.000 escolares de Magallanes durante los próximos diez años.



«Competir en dos categorías a la vez confirma que la conservación dejó de ser un discurso y pasó a ser parte de cómo operamos cada día en el parque», explica Josian Yaksic, gerente general de Las Torres Patagonia.



«Que la votación sea pública también importa. Cualquiera puede ayudar a que Chile y Torres del Paine sigan siendo un referente del turismo responsable en la región», agrega.



Para Las Torres Patagonia, las nominaciones refuerzan una apuesta de largo plazo: sostener un modelo de turismo de naturaleza que conserva el parque mientras lo abre al visitante, y mantener a Torres del Paine como referente mundial de la conservación.



¿Cómo votar?



Para apoyar a Las Torres Patagonia en los World Travel Awards:



Ingresa a www.worldtravelawards.com/vote

Regístrate en la página o inicia sesión si ya tienes cuenta.

Selecciona la región Sudamérica.

En la categoría South America's Leading Green Hotel, vota por Hotel Las Torres Patagonia.

En la categoría South America's Responsible Tourism Award, vota por Hotel Las Torres Patagonia.







