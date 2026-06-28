PATAGONIA CAMP FUE ELEGIDO NÚMERO UNO DE SUDAMÉRICA Y SEGUNDO DEL MUNDO ENTRE HOTELES ALL INCLUSIVE

​Patagonia Camp, establecimiento ubicado en la comuna de Torres del Paine, alcanzó un destacado reconocimiento internacional al ser elegido como el mejor hotel all inclusive de Sudamérica y el segundo a nivel mundial en los premios Travelers’ Choice Best of the Best 2026 de Tripadvisor.



La noticia fue abordada en una nueva edición de Patagonia On Tour, emitido por Polar Comunicaciones, donde Rafael Villarroel, gerente de Patagonia Camp, explicó que la distinción se construye a partir de las evaluaciones y experiencias compartidas por quienes se alojaron en el establecimiento durante los últimos 12 meses.



Además de los reconocimientos en la categoría all inclusive, Patagonia Camp obtuvo el cuarto lugar en Sudamérica entre los hoteles pequeños y boutique. Villarroel destacó que el establecimiento ha recibido distinciones de manera constante durante los últimos seis años, resultado que atribuyó al compromiso de su equipo y a una atención centrada en las personas.



El gerente explicó que su modelo de hotelería busca integrar a los trabajadores, huéspedes, proveedores locales y el entorno natural. Este sistema, denominado Patagonia Camp Circle, promueve una operación sustentable y regenerativa, manteniendo una relación respetuosa con el territorio y comunicando a los visitantes la importancia de cuidar el lugar durante su estadía.



De cara a la próxima temporada, Patagonia Camp se encuentra desarrollando trabajos internos y fortaleciendo sus procesos de selección y capacitación. Villarroel reveló que recibieron más de 1.800 postulaciones para cubrir sus vacantes, cifra que refleja el interés por integrarse al equipo del establecimiento.



El reconocimiento posiciona a Torres del Paine y a la Región de Magallanes entre los destinos hoteleros más destacados del mundo, compitiendo con establecimientos ubicados en el Caribe, Maldivas y otros destinos internacionales. Desde Patagonia Camp destacaron que este logro también representa una oportunidad para fortalecer la visibilidad del turismo regional y de la hotelería chilena.





