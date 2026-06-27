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27 de junio de 2026

RÉCORD DE PARTICIPANTES MARCÓ EL BIATLÓN SOLSTICIO DE INVIERNO 2026 EN TORRES DEL PAINE

​Más de 300 deportistas de la Patagonia chilena y argentina participaron en la competencia, cuya nueva modalidad incrementó la convocatoria y estrenó un circuito con meta en Villa Cerro Castillo.

Biatlón

Más de 300 deportistas participaron en la edición 2026 del Biatlón Solsticio de Invierno, realizado el pasado 20 de junio en la comuna de Torres del Paine. La competencia registró la mayor convocatoria de los últimos años, superando ampliamente los poco más de 200 participantes que habían tomado parte en las ediciones anteriores.

La principal novedad fue la modificación del recorrido. Los tramos de ciclismo mantuvieron sus puntos de partida en Cañadón Macho, Laguna Amarga y Tercera Barranca, pero finalizaron en Villa Cerro Castillo, donde comenzó un circuito de trote de 10 kilómetros que incluyó el cruce del río Don Guillermo, caminos rurales y parte de una estancia antes de concluir en la avenida Bernardo O'Higgins.

La alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, valoró la respuesta de los competidores a este nuevo formato y destacó el trabajo realizado por los funcionarios municipales, el Concejo Municipal, el Ministerio del Deporte y las instituciones privadas que apoyaron la actividad. La autoridad señaló que, si bien existen aspectos por mejorar, el balance fue positivo y ya se proyecta la organización de la próxima edición.

Entre los principales resultados de la competencia, en los 50 kilómetros destacaron Christian García y Esteban Alejandro Marín Torres, ganadores en Senior Equipo Masculino con un tiempo de 2 horas, 5 minutos y 39 segundos; Marcos Elías Ángel Laguna Solís se impuso en Adulto Solitario Masculino con 2:18:41. En los 60 kilómetros, Manuel Fernando Cárdenas Álvarez y Alexis Sebastián Saldías Ortega fueron los vencedores en Super Senior Equipo Masculino con 2:15:48, mientras que en los 70 kilómetros Pedro Chelech Del Estal y Leonidas José Hernández Velásquez obtuvieron el primer lugar en Equipo Masculino con un registro de 2:34:47.


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