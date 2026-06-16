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16 de junio de 2026

PUERTO WILLIAMS CELEBRARÁ EL SOLSTICIO DE INVIERNO CON UNA GRAN FIESTA FAMILIAR EN COMUNIDAD

Actividad se realizará este viernes 20 de junio, a partir de las 19:00 horas, en el Centro Comercial de Puerto Williams.

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La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos invita a toda la comunidad a participar de la celebración del Solsticio de Invierno, una actividad gratuita y abierta a todas las familias que se realizará este viernes 20 de junio, a partir de las 19:00 horas, en el Centro Comercial de Puerto Williams.

 
La jornada busca dar la bienvenida a una nueva temporada a través de un encuentro marcado por la identidad austral, la convivencia y la participación de la comunidad. Los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, una feria de artesanías con expositores locales y diversas preparaciones para compartir, entre ellas sopaipillas y chocolate caliente con marshmallow.

 
La iniciativa también representa una oportunidad para apoyar el trabajo de artesanas 

y artesanos de la comuna, promoviendo los espacios de encuentro y fortaleciendo el sentido de comunidad.
El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, extendió la invitación a todas las vecinas y vecinos para ser parte de esta especial celebración.

 
"Queremos invitar a todas las familias de Puerto Williams a ser parte de esta hermosa actividad. El Solsticio de Invierno es una oportunidad para encontrarnos, compartir y disfrutar sanamente como comunidad. Estos espacios nos permiten fortalecer nuestros vínculos, acompañarnos y seguir construyendo entre todos una comuna más unida y cercana. Los esperamos para vivir juntos una noche mágica, llena de tradición, alegría y calor humano."

 
Desde el municipio reiteraron el llamado a participar de esta tradicional celebración austral, disfrutando de una velada pensada para todas las edades y que busca rescatar el valor de reunirse en comunidad para dar la bienvenida a un nuevo ciclo.

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