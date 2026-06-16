16 de junio de 2026
PUERTO WILLIAMS CELEBRARÁ EL SOLSTICIO DE INVIERNO CON UNA GRAN FIESTA FAMILIAR EN COMUNIDAD
Actividad se realizará este viernes 20 de junio, a partir de las 19:00 horas, en el Centro Comercial de Puerto Williams.
La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos invita a toda la comunidad a participar de la celebración del Solsticio de Invierno, una actividad gratuita y abierta a todas las familias que se realizará este viernes 20 de junio, a partir de las 19:00 horas, en el Centro Comercial de Puerto Williams.
La jornada busca dar la bienvenida a una nueva temporada a través de un encuentro marcado por la identidad austral, la convivencia y la participación de la comunidad. Los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, una feria de artesanías con expositores locales y diversas preparaciones para compartir, entre ellas sopaipillas y chocolate caliente con marshmallow.
La iniciativa también representa una oportunidad para apoyar el trabajo de artesanas
y artesanos de la comuna, promoviendo los espacios de encuentro y fortaleciendo el sentido de comunidad.
El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, extendió la invitación a todas las vecinas y vecinos para ser parte de esta especial celebración.
"Queremos invitar a todas las familias de Puerto Williams a ser parte de esta hermosa actividad. El Solsticio de Invierno es una oportunidad para encontrarnos, compartir y disfrutar sanamente como comunidad. Estos espacios nos permiten fortalecer nuestros vínculos, acompañarnos y seguir construyendo entre todos una comuna más unida y cercana. Los esperamos para vivir juntos una noche mágica, llena de tradición, alegría y calor humano."
Desde el municipio reiteraron el llamado a participar de esta tradicional celebración austral, disfrutando de una velada pensada para todas las edades y que busca rescatar el valor de reunirse en comunidad para dar la bienvenida a un nuevo ciclo.
Las mercancías, incautadas en distintos procedimientos de fiscalización realizados durante 2025, no contaban con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente, por lo que se evitó su ingreso y eventual comercialización ilícita en el país.
Las mercancías, incautadas en distintos procedimientos de fiscalización realizados durante 2025, no contaban con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente, por lo que se evitó su ingreso y eventual comercialización ilícita en el país.