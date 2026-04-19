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19 de abril de 2026

PUNTA ARENAS: CLIMATÓLOGO DESTACA CIFRAS RÉCORD DURANTE EL MES DE MAZO Y DESCARTA INFLUENCIA DE EL NIÑO EN LLUVIAS HISTÓRICAS

Buenos días región.

buto

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el climatólogo del Instituto de la Patagonia, Nicolás Butorovic, entregó un análisis sobre el comportamiento climático reciente, destacando cifras inéditas en materia de precipitaciones durante el mes de marzo.

Según explicó, "el mes de marzo batimos todos los récords de la historia para este mes fueron 133.6ml los que llovieron casi tres veces lo normal que es 46.7 esa no has llevado a un superávit de precipitación en estos momentos de casi 50ml", evidenciando un escenario fuera de lo habitual para la época.

El especialista recalcó además que esta situación no responde a fenómenos climáticos de gran escala, señalando que "no es producto del fenómeno del niño", descartando así una de las explicaciones más comunes frente a eventos de precipitaciones intensas.



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MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ACTUALIZA BALANCE POR LLUVIAS Y MANTIENE DESPLIEGUE OPERATIVO EN SECTORES AFECTADOS

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