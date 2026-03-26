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26 de marzo de 2026

CONAF DECRETA CIERRE ANTICIPADO DEL CIRCUITO “O” EN TORRES DEL PAINE POR CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS

​La decisión implica el término anticipado de la temporada estival en uno de los circuitos más exigentes del parque.

SE REGISTRÓ LEVE MOVIMIENTO SÍSMICO EN PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) de la región de Magallanes informó el cierre anticipado del circuito de montaña Macizo Paine, conocido como circuito “O”, en el Parque Nacional Torres del Paine, debido a la persistencia de condiciones meteorológicas adversas en la zona.

Según detallaron desde la institución, el área se ha visto afectada por fuertes vientos, bajas temperaturas, precipitaciones de nieve y una importante acumulación de nieve y hielo en los senderos, lo que ha generado una alteración significativa de la superficie de tránsito.

Estas condiciones han provocado la presencia de nieve compactada, hielo continuo en distintos tramos y pérdida de huella en sectores expuestos, aumentando considerablemente el riesgo de caídas, deslizamientos e incluso eventos asociados a hipotermia, comprometiendo la seguridad de las y los visitantes.

La medida implica el término anticipado de la temporada estival para este circuito y responde a un monitoreo permanente realizado por personal de CONAF, junto con evaluaciones técnicas en terreno.

Asimismo, la entidad informó que mantiene coordinación con actores privados del sector, como las empresas Vértice y Las Torres Patagonia, con el objetivo de reforzar la gestión y resguardo de los visitantes.


sector nevado PNTP 26-03-2026

CONAF MANTIENE CIERRE DE TRAMO EN CIRCUITO MACIZO PAINE Y RESTRINGE ACCESO A BASE TORRES EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

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