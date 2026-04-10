2.300 MILLONES DE PESOS: MINVU INICIÓ SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARÍA BEHETY

“Estamos contentos por el esfuerzo mancomunado que se está haciendo entre el Municipio y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Son obras importantes para el desarrollo de la ciudad y mientras nosotros podamos seguir apoyando este tipo de iniciativas con el Programa de Parques Urbanos, vamos a seguir en esa misma línea”, aseguró el Seremi Rodolfo Guajardo Barría.

Respecto al impacto de la obra, la autoridad informó que “La iniciativa considera el mejoramiento de estacionamientos, áreas verdes, iluminación, el cierre perimetral completo, por lo tanto, va a ser un parque mucho más acogedor a como lo conocemos el día de hoy".

El Programa de Parques Urbanos del Minvu, está destinado a la creación, mejoramiento y conservación de los mismos a través de recursos concursables a los que pueden postular los Municipios y otras entidades públicas que tengan parques bajo su administración.

En Punta Arenas, la Municipalidad postuló a este programa en 2022, resultando seleccionada con el financiamiento de las dos primeras etapas del Mejoramiento del Parque Humedal María Behety.

Respecto a las obras adjudicadas por el Serviu a la empresa contratista Eliecer Soto Oyarzún, el director regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo, informó "Es una inversión de 2.300 millones, que complementa la inversión de la etapa 1 que costó 840 millones. Las obras tienen una duración de 360 días y principalmente se va a conformar todo el cierro que era lo que los vecinos pedían que se priorizara, para lo cual se hizo el trabajo coordinado de Secplan, con el Serviu y la Seremi Minvu".

Las declaraciones se dieron en el contexto de la entrega de terreno a la empresa contratista, para el inicio de los trabajos.

Parque seguro y accesible

La primera etapa de mejoramiento del Parque María Behety, consideró la construcción de una nueva rotonda de acceso, un camino principal, mejoras en accesibilidad universal, iluminación y paisajismo. La segunda etapa comenzó a tomar forma una vez definido el diseño final por parte del Municipio en el año 2025, dando paso a la licitación pública y adjudicación.

La Delegada Presidencial Regional Ericka Farías Guerra, valoró el aporte del proyecto para el resguardo del recinto "Este mejoramiento apunta a la seguridad, son más de dos kilómetros de cierre, que va a entregar tranquilidad a las personas que hacen ingreso al interior del Parque. Recordemos que nosotros tenemos que velar por el bienestar de las personas, por la conservación y porque las familias puedan disfrutar de forma más tranquila de las instalaciones. Este es un parque histórico, que es el corazón de nuestra ciudad y debemos esforzarnos por mantenerlo en condiciones adecuadas para todos".

En cuanto a los detalles del mejoramiento canalizados por el Municipio en su propuesta, el Alcalde Claudio Radonich Jiménez, detalló “La etapa dos era muy importante, con el cierre perimetral, una reja nueva, antivandálica, y también con más lugares para estacionarse, tanto por Avenida 21 de Mayo, como en calle Pedro Aguirre Cerda, con más luz, pero sobre todo buscábamos que se proteja el parque, por eso era importante, dar más seguridad para poder evitar las incivilidades”.

En cuanto al equipamiento existente, el edil destacó la recuperación de las dos multicanchas, lo que va a favorecer la práctica deportiva segura, además del disfrute de las áreas verdes del recinto.

Al término de la actividad, el Seremi Guajardo destacó el aporte del Minvu para la generación de un sistema de parques a través de la ciudad, mediante el mejoramiento del Parque Humedal María Behety, la futura construcción del Parque de los Vientos en el Plan Urbano Habitacional y de las distintas áreas verdes que se entregan en los nuevos conjuntos habitacionales.

Cabe señalar que las obras implicarán el cierre temporal del Parque, cuyo resguardo estará a cargo de la empresa contratista mientras se ejecuten las mejoras.