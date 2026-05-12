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12 de mayo de 2026

MOP REALIZA MASIVAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIONES CIUDADANAS PARA ABORDAR JUNTO A LA COMUNIDAD PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ESTERO LLAU-LLAU

Se trata de un ambicioso proyecto que ejecuta la empresa SICOMAQ, que no sólo representa un hito en infraestructura hidráulica para Punta Arenas, sino que se consolida como un ejemplo de trabajo conjunto entre el Gobierno y los vecinos.

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El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), realizó tres actividades de participación ciudadana en terreno, para abordar junto a la comunidad el mejoramiento al estero Llau Llau de Punta Arenas, de los sectores entre Isla Hoste – Mardones; Hornillas – Manantiales, y Villa Las Nieves.

 
Se trata de un ambicioso proyecto que ejecuta la empresa SICOMAQ, que no sólo representa un hito en infraestructura hidráulica para Punta Arenas, sino que se consolida como un ejemplo de trabajo conjunto entre el Gobierno y los vecinos.

 
En este marco, destacó el Seremi de Obras Públicas Alejandro Marusic, que un pilar fundamental en el desarrollo de estas obras ha sido la activa participación de la comunidad del sector, manteniendo los vecinos un rol protagónico asistiendo a reuniones de avance y colaborando directamente en la validación de las intervenciones. Este diálogo constante ha permitido que el proyecto no sea solo una solución técnica, sino un plan que responde a las necesidades reales del territorio, garantizando que las mejoras en espacios públicos y accesibilidad reflejen el sentir de quienes habitan las distintas poblaciones beneficiadas, como Alfredo Lorca, Ríos Patagónicos y Villa Las Nieves, entre otras.

 
A mayo de 2026, como explicó el Director Regional de Obras Hidráulicas Jorge Martinic, la obra presenta avances significativos en sus tres frentes de trabajo, con una fecha de término proyectada para fines de diciembre de 2026:

 
* Sector 1 (Isla Hoste – Mardones): los trabajos se concentran en la canalización mediante cajones de hormigón armado y estructuras de contención. Este tramo transformará el entorno con nueva iluminación eficiente y mobiliario urbano para las poblaciones del sector.

 
* Sector 2 (Hornillas – Manantiales): Aquí, las faenas priorizan la estabilidad del cauce con enrocados y la creación de zonas recreativas que incluyen juegos infantiles y para adultos mayores, además de la prolongación del pasaje Maynard.

 
* Sector 3 (Villa Las Nieves): en este sector corresponde a obras de hormigón para optimizar el flujo hídrico. El diseño contempla paisajismo y áreas de circulación peatonal que integran el estero de forma armónica al barrio.

 
La relevancia de esta intervención es multidimensional. En primer lugar, garantiza la seguridad hídrica, aumentando la capacidad del estero para conducir aguas lluvias y eliminando puntos históricos de inundación. En segundo lugar, actúa como un motor de renovación urbana, recuperando espacios degradados para convertirlos en parques y zonas de esparcimiento seguras. Finalmente, el proyecto destaca por su gestión integral, que incluye medidas de mitigación ambiental y un fuerte componente de apoyo social, asegurando que el progreso de la obra camine de la mano con el bienestar de las familias puntarenenses.

 
En las actividades de participación ciudadana participaron además del Seremi MOP y el Director DOH, alcaldesa protocolar Alicia Stipicic, representantes de la Municipalidad de Punta Arenas, SERVIU, MINVU, juntas de vecinos, agrupaciones, del Eleam Cristina Calderón, empresa SICOMAQ, y Dirección de Obras Hidráulicas, entre otras instituciones y comunidad en general.

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