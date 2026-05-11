EXITOSA JORNADA SOBRE PLANTAS MEDICINALES Y RECURSOS NATURALES REUNIÓ A COMUNIDAD EN MAGALLANES

Con una destacada participación de 68 personas, se desarrolló el taller “Plantas medicinales y recursos naturales de la Región de Magallanes”, instancia orientada a fortalecer el conocimiento sobre la biodiversidad regional y sus usos medicinales, alimentarios y funcionales, integrando saberes científicos y conocimientos tradicionales.

La actividad fue organizada gracias a una alianza entre INIA Kampenaike y el Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI) del Servicio de Salud Magallanes, contando además con el apoyo de la Junta de Vecinos N°38. Esta colaboración refleja el compromiso de las instituciones por acercar el conocimiento científico y tecnológico a las comunidades, promoviendo el acceso inclusivo a información pertinente y con identidad territorial.

La jornada se enmarca en una iniciativa que busca democratizar el conocimiento, fortalecer capacidades locales y generar vínculos entre la ciencia, la tecnología y los saberes comunitarios, contribuyendo a la valoración del patrimonio biocultural de Magallanes y al uso sustentable de sus recursos naturales.

Durante el taller, las y los asistentes conocieron experiencias y aplicaciones prácticas relacionadas con el uso responsable de recursos naturales regionales. Entre las temáticas abordadas destacaron los aceites esenciales y sus aplicaciones en salud y elaboración de productos, el valor nutricional y ecológico de los hongos comestibles, y el reconocimiento de plantas medicinales propias de la Región de Magallanes.

La actividad contó con las exposiciones de los profesionales de INIA Kampenaike Pamela Bahamóndez, Claudia Gómez y Erwin Domínguez, quienes compartieron conocimientos técnicos y experiencias aplicadas, generando un valioso espacio de diálogo, aprendizaje e intercambio con la comunidad participante.

Fuente: portalagrochile.cl

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