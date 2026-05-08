DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERPAT INVITA A PARTICIPAR EN XVI ENCUENTRO BINACIONAL DE MUSEOS

A fines de septiembre próximo se realizará en Punta Arenas el XVI Encuentro Binacional de Museos de la Patagonia Sur-Sur, instancia que busca destacar el rol fundamental de los museos como espacios de encuentro, diálogo y cohesión social en un contexto global marcado por múltiples fragmentaciones.





Organizada por el Museo Regional de Magallanes y el Museo Territorial Yagan Usi Martín González Calderón, ambos pertenecientes al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la actividad tiene por objeto fortalecer la cooperación, el intercambio de experiencias y la articulación de redes entre instituciones museales de ambos países. Al respecto, el director regional del Serpat, Pablo Quercia, explicó que "este encuentro binacional tiene una larga trayectoria y continuidad, gracias a la gestión desarrollada a través del tiempo por los museos de nuestro servicio. El año pasado se realizó en la Provincia de Santa Cruz, Argentina, y tradicionalmente se ha ido intercalando el país anfitrión, año a año".

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Por su parte, la directora del Museo Regional de Magallanes, Paola Grendi, vinculó la iniciativa al lema que el Consejo Internacional de Museos (ICOM, por su sigla en inglés) ha definido para el presente año, "Museos uniendo un mundo dividido". Expresó que "en concordancia con la nueva definición adoptada en 2022 por el ICOM, este encuentro busca promover una reflexión profunda en torno al papel activo de los museos, entendidos como instituciones accesibles, inclusivas y participativas, al servicio de la sociedad. En este sentido, se releva su capacidad para fomentar la diversidad, fortalecer la participación de las comunidades y contribuir a la construcción de sociedades más justas y resilientes".

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Los temas que abordará el encuentro tendrán pertinencia territorial, pues a raíz de los incendios forestales que han afectado a la Patagonia austral, se propondrá articular una mirada integrada que vincule la gestión de riesgos climáticos, la sostenibilidad y el rol social de los museos, bajo el lema "Patrimonios en Escenarios de Sostenibilidad". Así, será posible contar con una instancia de cooperación técnica binacional orientada al fortalecimiento de la resiliencia territorial y la salvaguarda del patrimonio.

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Quienes estén interesados en participar, ya sea como asistentes o expositores, deberán completar un formulario de inscripción antes del 20 de mayo de 2026 a las 23:59 horas en la dirección https://forms.gle/K4i12hJfNYndkoL68





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