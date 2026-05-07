AUTORIDADES REGIONALES FORTALECEN ESTRATEGIA PARA POTENCIAR EL PROGRAMA TRANSFORMA ANTÁRTICA

Durante la tarde de este martes 5 de mayo, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, encabezó una importante reunión junto al Seremi de Economía, Francisco Javier Birke Cortés, el nuevo Director Regional de Corfo, Javier Romero Valenzuela, con el propósito de avanzar en una estrategia clave para el desarrollo del territorio.

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En la instancia participaron también el Subdirector Regional, Oscar Strauch, los asesores técnicos Juan Pablo Jainaga y Orlando Vargas, además de la Gerenta del programa Transforma Antártica, Alexandra Suárez.

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El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento del programa Transforma Antártica, una iniciativa que busca impulsar la innovación, la sustentabilidad y el desarrollo productivo en un territorio estratégico para el país.

La reunión permitió revisar avances, coordinar acciones y proyectar próximos pasos en torno a esta iniciativa.

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