Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

24 de marzo de 2026

MAGALLANES ENFRENTA ALZA HISTÓRICA DE COMBUSTIBLES CON MEDIDAS DE APOYO Y ABASTECIMIENTO ASEGURADO

Autoridades regionales confirmaron subsidios al transporte, mantención del apoyo al gas y monitoreo permanente de stocks, descartando desabastecimiento pese a la fuerte alza internacional del petróleo.

DPR Ericka Farías_Combustibles

​La Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra, abordó este martes el impacto del alza de los combustibles en la región, en el marco de la crisis internacional derivada de la guerra en Medio Oriente, enfatizando que se trata de un escenario externo que ha obligado al Gobierno a tomar medidas excepcionales.

La autoridad explicó que la modificación del MEPCO responde a un contexto global crítico. “Esta es una crisis internacional que ha sido calificada como una de las más duras de los últimos 40 años. En solo tres semanas el precio del crudo subió de 70 a 110 dólares, lo que explica más de la mitad del alza que estamos viendo”, señaló.

En esa línea, recalcó que el país no está en condiciones de absorber completamente este impacto. “Recibimos el país con 44 millones de dólares extra de deuda interna, lo que hace imposible seguir subvencionando este tipo de alzas en las condiciones mundiales. Por eso, lo responsable es hacerse cargo y acompañar con medidas concretas”, sostuvo.

Respecto a la realidad regional, Farías destacó que ya se están implementando apoyos para mitigar el impacto en la vida cotidiana. “Se van a inyectar recursos al transporte público para evitar que suban las tarifas, y además habrá un subsidio, ese subsidio va a ser para todo el país Y el auto, independiente del tipo de combustible que utilice, va a recibir igual 100.000 pesos mensuales durante seis meses para taxis y taxis colectivos”, explicó
Asimismo, aclaró que el subsidio al gas en Magallanes se mantiene sin modificaciones. “El tratamiento del gas es una línea separada y ese subsidio se mantiene. Sabemos que es un tema clave para la región y estamos evaluando junto a los ministerios de Energía y Transporte otras medidas con foco en zonas extremas”, agregó.

La Delegada también hizo un llamado a la tranquilidad frente a la alta demanda registrada en estaciones de servicio. “El abastecimiento está garantizado. Hemos estado en coordinación con todas las autoridades y no va a faltar combustible en la región, incluyendo comunas aisladas como Porvenir y Puerto Williams”, afirmó.

Por su parte, la directora regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Fernanda Garrido Ortiz, reforzó el mensaje señalando que existe monitoreo permanente del sistema. “Estamos haciendo seguimiento desde muy temprano a los niveles de stock en toda la región, en coordinación con las empresas distribuidoras y la planta de Cabo Negro, y hoy estamos dentro de parámetros normales de abastecimiento”, indicó.

Garrido precisó que eventuales quiebres puntuales de stock responden a la alta demanda, pero son situaciones transitorias. “Hubo algunas estaciones con bajo stock de diésel durante la mañana, pero están siendo reabastecidas. Los buques mantienen su logística normal, por lo que no hay riesgo de desabastecimiento”, explicó.

Además, descartó impactos inmediatos en las cuentas de electricidad. “Las tarifas están reguladas y no pueden subir de manera unilateral. En Magallanes, además, la generación eléctrica utiliza mayoritariamente gas natural, por lo que no hay afectaciones en ese ámbito”, sostuvo.

Finalmente, ambas autoridades coincidieron en llamar a la calma y a un consumo responsable. “Los stocks están disponibles y la región no presenta problemas de abastecimiento. El llamado es a actuar con tranquilidad y respeto, evitando situaciones que puedan afectar la seguridad o el normal funcionamiento del sistema”, concluyó la directora de la SEC.

GOBIERNO-KAST-RETIRA-APOYO-A-MICHELLE-BACHELET-A-LA-ONU-740x430

GOBIERNO DE KAST RETIRA APOYO DE CHILE A CANDIDATURA DE MICHELLE BACHELET PARA LIDERAR LA ONU

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AJUSTE FISCAL OBLIGA AL GOBIERNO A DESISTIR DE LA MILLONARIA EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS EN MEDIO DE DISPUTA POR INDEMNIZACIÓN

Leer Más

​El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, envió un oficio ordinario en el que instruyó al Serviu de Magallanes a desistir de la expropiación del inmueble indicado como Club Hípico de Punta Arenas.

​El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, envió un oficio ordinario en el que instruyó al Serviu de Magallanes a desistir de la expropiación del inmueble indicado como Club Hípico de Punta Arenas.

MINVU_Club-Hipico_feb26_1
nuestrospodcast
DPR Ericka Farías_Combustibles

MAGALLANES ENFRENTA ALZA HISTÓRICA DE COMBUSTIBLES CON MEDIDAS DE APOYO Y ABASTECIMIENTO ASEGURADO

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
DPR Ericka Farías_Combustibles

MAGALLANES ENFRENTA ALZA HISTÓRICA DE COMBUSTIBLES CON MEDIDAS DE APOYO Y ABASTECIMIENTO ASEGURADO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
POP UP BRITANICO

INSTITUTO BRITÁNICO ABRE MATRÍCULAS PARA CURSOS DE INGLÉS 2026 EN PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Charlas TEDX

PUNTA ARENAS SERÁ SEDE DE NUEVA VERSIÓN DE TEDX CON ENFOQUE EN CIENCIA, ANTÁRTICA E INNOVACIÓN