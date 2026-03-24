MAGALLANES ENFRENTA ALZA HISTÓRICA DE COMBUSTIBLES CON MEDIDAS DE APOYO Y ABASTECIMIENTO ASEGURADO

​La Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra, abordó este martes el impacto del alza de los combustibles en la región, en el marco de la crisis internacional derivada de la guerra en Medio Oriente, enfatizando que se trata de un escenario externo que ha obligado al Gobierno a tomar medidas excepcionales.



La autoridad explicó que la modificación del MEPCO responde a un contexto global crítico. “Esta es una crisis internacional que ha sido calificada como una de las más duras de los últimos 40 años. En solo tres semanas el precio del crudo subió de 70 a 110 dólares, lo que explica más de la mitad del alza que estamos viendo”, señaló.



En esa línea, recalcó que el país no está en condiciones de absorber completamente este impacto. “Recibimos el país con 44 millones de dólares extra de deuda interna, lo que hace imposible seguir subvencionando este tipo de alzas en las condiciones mundiales. Por eso, lo responsable es hacerse cargo y acompañar con medidas concretas”, sostuvo.



Respecto a la realidad regional, Farías destacó que ya se están implementando apoyos para mitigar el impacto en la vida cotidiana. “Se van a inyectar recursos al transporte público para evitar que suban las tarifas, y además habrá un subsidio, ese subsidio va a ser para todo el país Y el auto, independiente del tipo de combustible que utilice, va a recibir igual 100.000 pesos mensuales durante seis meses para taxis y taxis colectivos”, explicó

Asimismo, aclaró que el subsidio al gas en Magallanes se mantiene sin modificaciones. “El tratamiento del gas es una línea separada y ese subsidio se mantiene. Sabemos que es un tema clave para la región y estamos evaluando junto a los ministerios de Energía y Transporte otras medidas con foco en zonas extremas”, agregó.



La Delegada también hizo un llamado a la tranquilidad frente a la alta demanda registrada en estaciones de servicio. “El abastecimiento está garantizado. Hemos estado en coordinación con todas las autoridades y no va a faltar combustible en la región, incluyendo comunas aisladas como Porvenir y Puerto Williams”, afirmó.



Por su parte, la directora regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Fernanda Garrido Ortiz, reforzó el mensaje señalando que existe monitoreo permanente del sistema. “Estamos haciendo seguimiento desde muy temprano a los niveles de stock en toda la región, en coordinación con las empresas distribuidoras y la planta de Cabo Negro, y hoy estamos dentro de parámetros normales de abastecimiento”, indicó.



Garrido precisó que eventuales quiebres puntuales de stock responden a la alta demanda, pero son situaciones transitorias. “Hubo algunas estaciones con bajo stock de diésel durante la mañana, pero están siendo reabastecidas. Los buques mantienen su logística normal, por lo que no hay riesgo de desabastecimiento”, explicó.



Además, descartó impactos inmediatos en las cuentas de electricidad. “Las tarifas están reguladas y no pueden subir de manera unilateral. En Magallanes, además, la generación eléctrica utiliza mayoritariamente gas natural, por lo que no hay afectaciones en ese ámbito”, sostuvo.



Finalmente, ambas autoridades coincidieron en llamar a la calma y a un consumo responsable. “Los stocks están disponibles y la región no presenta problemas de abastecimiento. El llamado es a actuar con tranquilidad y respeto, evitando situaciones que puedan afectar la seguridad o el normal funcionamiento del sistema”, concluyó la directora de la SEC.



