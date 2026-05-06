GORE, SLEP, ESTUDIANTES Y VECINOS REINAUGURAN REMODELADO ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA DIEGO PORTALES DE LAGUNA BLANCA

La calefacción dispuesta en la parte alta de las esquinas del patio de la Escuela Diego Portales tuvo sus silencios efectos: los apoderados, profesoras y profesores, directivos, vecinos de Laguna Blanca, incluso los niños y niñas que allí estaban, entraban y se desabrigaban y comentaban que qué calor que hacía. Y quizás algunos no lo dimensionaban, pero esa reacción era una de las mejoras que los congregó a todas y a todos a la reinauguración del establecimiento, en el punto final del proyecto “Conservación Escuela Diego Portales, Laguna Blanca”, que firmó el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, con la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación en septiembre pasado, por $294.978.000.

El evento contó con una intervención artística, además de palabras de la directora de la Escuela, Doris Montiel; la subdirectora de Mantenimiento e Infraestructura del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, Alejandra Olivares; y el Gobernador Flies.

El proyecto consideró la demolición y el mejoramiento del radier asentado; el reemplazo del pavimento con afectación; la reparación de los sistemas de agua potable, calefacción central y gas natural; y el reemplazo de artefactos sanitarios. Todo enmarcado en el convenio de colaboración suscrito con la Seremi del ramo, la Seremi de Energía, el SLEP y el Gobierno Regional, y que apunta a una cartera de 21 establecimientos que recibirán mejoras de conservación. La inversión total supera los $13 mil millones.

El Gobernador Flies identificó que, en ese contexto, “uno de los proyectos urgentes era intervenir la Escuela Diego Portales de Villa Tehuelches”, pues su fundación data de la década del 60, con una última renovación de infraestructura en la década del 80: “Necesitaba un cambio importante de sus calderas, su sistema de calefacción, iluminación, mejora en los baños y pisos. Eso se llevó adelante, inclusive con un cambio en los fondos, que eran centrales originalmente y se pidieron finalmente al Gobierno Regional”.

En la misma línea, declaró que “como Gobierno Regional, uno de los objetivos fundamentales es que podamos educar bien a nuestros niños y niñas, y eso se hace no con palabras, sino con hechos. Y aquí estamos con hechos”.

“Esperamos que las condiciones sean la base para lo que es el trabajo tanto de la dirección, como de las y los docentes, y de este aprendizaje que los niños llevan en una escuela rural, con la belleza de estar en un entorno natural, con sus familias y, particularmente, con un esfuerzo que, esperamos, en el futuro y en el presente de Chile, en estas buenas dependencias, tengan las mejores condiciones para el aprendizaje”, concluyó la máxima autoridad regional.

La directora Montiel relató que, desde el momento del daño de la infraestructura hasta este hito, pasaron tres años. En el periodo, los docentes y los estudiantes siguieron su educación en el internado de la escuela. “Estábamos ansiosos de volver a nuestra casa, porque aquí contamos con los espacios adecuados para entregar a los estudiantes la educación que ellos merecen”, sinceró.

El esfuerzo, complementó, se sintió distinto: “(Los niños) lo han visto con mucha alegría, con esfuerzo, con unión, porque ya en tanto tiempo en otro espacio como que se nos había olvidado las comodidades que aquí teníamos: las salas, la luminosidad, la buena calefacción que ahora tenemos, se valora”.

En total, son 25 alumnos y 10 docentes los que allí crean comunidad.

Alejandra Olivares dijo sentir “un tremendo orgullo”: “No fue fácil, porque sabemos que vivir en el espacio en que tenemos que levantarnos y volver de nuevo a clases (todo en el internado) es un poco complicado. El clima también apoyó a que fuera un poco más duro y que los chicos tengan que ponerle un poco más de esfuerzo”.

“Gracias al convenio de colaboración con el Gobierno Regional, la Secretaría de Educación, el ministerio de Energía, la Agencia de Sostenibilidad y SLEP, hemos logrado este y tenemos en cartera 20 proyectos más que en realidad nos gratifican como Servicio Local”, cerró.

El convenio ha permitido mejoras en la Escuela Básica Fronteriza Dorotea, en Puerto Natales, y en el Liceo Polivalente María Behety de Menéndez, en Punta Arenas.

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