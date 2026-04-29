TASA DE DESOCUPACIÓN EN MAGALLANES ALCANZÓ EL 6,6% DURANTE EL TRIMESTRE MÓVIL DE ENERO A MARZO DE 2026

​Este miércoles 29 de abril, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) emitió un nuevo boletín del empleo, correspondiente al trimestre móvil de enero – marzo de 2026, señalando una tasa de desocupación de un 6,6% para la región y de un 8,9% a nivel nacional.



Según el reporte, esta alza se debe a un aumento de un 2,2% de la fuerza de trabajo, mayor al incremento de las personas ocupadas, que fue de un 0,3% durante este período. A su vez, el informe señala que las personas desocupadas aumentaron en un 39,8% respecto al año anterior.



En palabras del seremi del Trabajo de Magallanes, José Miguel Salas, “si bien la región continúa mostrando un desempleo bastante por debajo de la media a nivel país, eso no significa que podamos relajarnos. Nos preocupa el incremento que sufrió la tasa de desocupación regional que fue de 1,8 puntos porcentuales en los últimos doce meses, según lo publicado por el Ine”.



“Un punto que nos preocupa, especialmente, es que, si bien ha habido crecimiento de personas ocupadas, este crecimiento se está dando en espacios de informalidad, lo que muchas veces implica menor protección social, menor estabilidad y precariedad laboral. Algo en lo que, sin duda, tenemos que trabajar”, agregó la autoridad.



En ese ámbito, de acuerdo con los antecedentes revisados en el informe de empleo y en conjunto con las y los profesionales del Observatorio Laboral de Magallanes, con quienes el Seremi se reunió para hacer este análisis, la tasa de ocupación informal en la zona llegó a 21,7%, aumentando 1,4 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, lo que constituye una señal relevante para el seguimiento de los próximos meses en esta materia.



Asimismo, se abordó la situación del empleo femenino, donde la tasa de desocupación de las mujeres alcanzó un 8,6%, cifra superior a la de los varones, quienes registraron un 4,9%, evidenciando brechas visibles en el acceso al trabajo.

“Esto pone de manifiesto que el desafío no es sólo la creación de empleos, sino la generación de empleos de calidad, con seguridad social, derechos y mejores oportunidades de desarrollo. Desde el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y junto al ministro Tomás Rau, impulsaremos medidas orientadas a aquello, a fin de fortalecer el mercado regional, con especial foco en mujeres, jóvenes y sectores productivos estratégicos, avanzando en empleos formales y estables”, añadió Salas.



Finalmente, la autoridad informó que el próximo jueves 7 de mayo se conocerá una nueva edición del Termómetro Laboral, instrumento elaborado por el Observatorio Laboral de Magallanes, que permitirá seguir monitoreando la evolución del empleo en la región y adoptar decisiones oportunas basadas en la evidencia.

















