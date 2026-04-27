CONMEMORACIÓN DE LOS 442 AÑOS DE CIUDAD REY DON FELIPE REFUERZA IDENTIDAD HISTÓRICA DE MAGALLANES

En conversación realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el vicecónsul de España en Punta Arenas, Rodrigo Fernández Dübrock, abordó la reciente conmemoración de los 442 años de la Ciudad Rey Don Felipe, desarrollada en el histórico sector de Puerto del Hambre, destacando tanto su relevancia histórica como la necesidad de fortalecer su puesta en valor.

La actividad, llevada a cabo a unos 60 kilómetros al sur de Punta Arenas, reunió a autoridades civiles y militares, delegaciones escolares y representantes de la comunidad española en la región, en una ceremonia marcada por la reflexión en torno a uno de los hitos fundacionales del territorio magallánico. El evento fue organizado por el Consulado de España en Punta Arenas junto a la Sociedad Española, con apoyo de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile.

Durante la instancia, se puso en relieve el significado de este primer intento de asentamiento español en el Estrecho de Magallanes, fundado en 1584, así como las duras condiciones que enfrentaron sus habitantes. En esa línea, se recordó el legado de Pedro Sarmiento de Gamboa y el impacto histórico que dejó este episodio en la configuración de la identidad regional.

Fernández Dübrock subrayó la importancia de seguir visibilizando este sitio histórico, destacándolo como un espacio clave para comprender la historia compartida entre Chile y España, así como para proyectar su valor hacia las nuevas generaciones. Asimismo, relevó la necesidad de avanzar en iniciativas que permitan su mayor difusión, conservación y reconocimiento.

La ceremonia también contempló una acción de gracias encabezada por el obispo de Punta Arenas, Óscar Blanco, quien reflexionó sobre la fe y la resiliencia en contextos adversos. La jornada concluyó con una presentación de la banda de gaitas “Aranxante”, cerrando una conmemoración que buscó mantener viva la memoria de uno de los episodios más significativos del extremo sur del país.





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