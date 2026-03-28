CONMEMORAN 442 AÑOS DE LA CIUDAD REY DON FELIPE EN HISTÓRICO SITIO DE PUERTO DEL HAMBRE

En el histórico sector de Puerto del Hambre, a 60 kilómetros al sur de Punta Arenas, se realizó la conmemoración de los 442 años de la Ciudad Rey Don Felipe, considerado el primer intento de asentamiento español en el Estrecho de Magallanes. La actividad reunió a autoridades civiles, militares, delegaciones escolares y representantes de la comunidad española en la región.

La ceremonia fue organizada por el Consulado de España en Punta Arenas y la Sociedad Española, con la participación de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile. La instancia estuvo marcada por un ambiente de recogimiento y reflexión en torno al significado histórico de este enclave para la región.

Durante la actividad, el cónsul general de España en Chile, Javier García de Viedma, destacó el valor de este sitio como parte de una historia compartida entre ambos países, resaltando además los desafíos que marcaron este asentamiento y su influencia en la identidad magallánica.

Asimismo, el obispo de Punta Arenas, Óscar Blanco, encabezó una acción de gracias, donde abordó el valor de la fe y la resiliencia, evocando la figura de Pedro Sarmiento de Gamboa y las condiciones extremas que enfrentaron los primeros habitantes del lugar.

La jornada finalizó con una presentación de la banda de gaitas “Aranxante”, en una ceremonia que recordó la fundación de la ciudad en 1584 y que puso en valor la memoria histórica de uno de los episodios más significativos del territorio austral.

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