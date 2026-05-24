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24 de mayo de 2026

GOBIERNO ESPERA QUE PROYECTO DE SALA CUNA UNIVERSAL SEA LEY DURANTE ESTE AÑO

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, confirmó que el Ejecutivo reactivará la discusión legislativa de la iniciativa y presentará indicaciones antes del 15 de junio.

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El ministro del Trabajo, Tomás Rau, afirmó que el Gobierno espera que el proyecto de Sala Cuna Universal pueda convertirse en ley durante este año, luego de anunciar que el Ejecutivo retomará la tramitación de la iniciativa en el Congreso Nacional.

Según señaló el secretario de Estado en entrevista con La Tercera, el Gobierno tendrá plazo hasta el próximo 15 de junio para presentar indicaciones al proyecto. Además, indicó que actualmente se trabaja sobre la base de un informe elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), el cual contempla un modelo de financiamiento mixto que incluye el uso del Seguro de Cesantía.

Rau explicó que la reactivación de la propuesta fue abordada durante el consejo de gabinete ministerial realizado en Cerro Castillo, instancia en la que se revisó la agenda laboral del Ejecutivo y la fórmula para avanzar en la aprobación de la iniciativa.

El ministro sostuvo que el objetivo es desarrollar un proyecto sostenible en un escenario de estrechez fiscal. En esa línea, mencionó que el Ejecutivo considera el déficit efectivo de 2,8% del PIB heredado de la administración anterior como parte del contexto económico en que se impulsa la reforma.

Uno de los focos centrales del proyecto apunta a modificar el actual artículo 203 del Código del Trabajo, norma que obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a proveer acceso a sala cuna. Según el Ejecutivo, esta disposición genera distorsiones en la contratación laboral femenina. El nuevo esquema contempla una implementación gradual, iniciando con trabajadoras regidas por el Código del Trabajo y ampliándose posteriormente a otros sectores laborales.


Fuente: Biobio

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