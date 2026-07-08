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8 de julio de 2026

CAMPEONATO INTERCLUBES REUNIRÁ A LOS PRINCIPALES COMPLEJOS DE PÁDEL DE MAGALLANES

Vive Pádel

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Los preparativos para el próximo Campeonato Interclubes y las distintas competencias que marcarán la agenda regional fueron abordados en una nueva edición de Vive Pádel, programa conducido por Nesla Muñoz en Polar Comunicaciones.

En el estudio participaron Hernán Soto, representante de Go Pádel, y Katy Guala, de Viento Austral. También se conectaron Óscar Cabezón, de Indoor, y Bastián Sharp, de ExtraFit Puerto Natales, quienes presentaron los avances en la conformación de sus equipos para el Interclubes que se desarrollará entre el 20 y el 26 de julio en el complejo Viento Austral.

Cada club competirá con parejas distribuidas en las diferentes categorías regionales. Los representantes explicaron que han realizado encuentros, entrenamientos y procesos internos de selección para conformar sus planteles, además de coordinar las restricciones horarias y el traslado de los jugadores provenientes de Puerto Natales.

El programa también presentó la tercera edición del torneo organizado en beneficio de la Segunda Compañía de Bomberos Bomba Chile de Puerto Natales. Francisco López explicó que la competencia se realizará entre el 14 y el 19 de julio en ExtraFit y que los recursos obtenidos mediante las inscripciones serán destinados directamente a la compañía.

La jornada destacó además la segunda fecha del circuito de menores impulsado por Viento Austral, que logró reunir tres categorías con seis parejas cada una y participantes provenientes de Punta Arenas, Río Turbio y Río Grande. La competencia busca que niños y niñas incorporen las reglas, desarrollen su técnica y adquieran experiencia en partidos formales.

Finalmente, se informó sobre el torneo mixto que se disputará entre el 29 de julio y el 2 de agosto en Go Pádel. La programación confirma un mes de intensa actividad para esta disciplina, con encuentros solidarios, competencias infantiles y campeonatos destinados a fortalecer la integración entre los clubes de Magallanes.





Andrea Salazar y Nano

VIVE PÁDEL ADELANTÓ EL INTERCLUBES Y EL CAMPEONATO MIXTO QUE ANIMARÁN EL INVIERNO EN PUNTA ARENAS

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