CHAPUZÓN MÁS AUSTRAL FORTALECE SU SELLO COMUNITARIO Y APUESTA POR POTENCIAR EL TURISMO INVERNAL EN PUERTO WILLIAMS

Durante la mañana de este martes, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el consejero regional por la Provincia Antártica, José Luis Paredes, junto a representantes de Gasco Magallanes, DAP y TABSA, dieron a conocer los detalles de la novena edición del Chapuzón Más Austral del Mundo, actividad que se realizará el próximo 26 de julio en Puerto Williams y que busca consolidarse como uno de los principales panoramas invernales de la Región de Magallanes.

En la instancia participaron además Claudio Villegas, representante de Gasco Magallanes; Alejandro Toro, encargado de Comunicaciones Corporativas de DAP; y Sebastián Timis, subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente de TABSA, quienes destacaron el crecimiento sostenido que ha tenido el evento desde su primera versión en 2018.

José Luis Paredes recordó que la iniciativa nació como una actividad impulsada por la comunidad y que, con el paso de los años, ha logrado sumar a empresas e instituciones que han fortalecido su organización.

"Partimos inicialmente aquí con Claudio, con Gasco Magallanes, y al pasar de los años ya estamos trabajando con TABSA, con DAP. La verdad que ha sido muy positivo lo que se ha dado en Puerto Williams en general", señaló.

El consejero agregó que el apoyo de los auspiciadores ha sido clave para transformar la actividad en una vitrina turística para la comuna.

"Dar a conocer desde otra vereda lo que es Puerto Williams, de una manera mucho más lúdica de lo que se puede hacer allá", afirmó.

Paredes destacó además que la convocatoria ha ido creciendo año tras año, pasando de una actividad principalmente local a recibir visitantes provenientes de distintas comunas de Magallanes, otras regiones e incluso del extranjero.

Meta de 400 participantes

Desde Gasco Magallanes, Claudio Villegas recordó que la empresa ha respaldado el evento desde su primera edición y valoró el crecimiento que ha experimentado la iniciativa.

"Ya vamos en la novena versión y en realidad ha sido bastante gratificante ir viendo que se van sumando en cada versión más participantes."

Asimismo, indicó que para este año esperan aumentar nuevamente la convocatoria.

"Ojalá que podamos llegar a las 400 personas que se tiren ahí en Puerto Williams."

Villegas añadió que este tipo de actividades también permite acercar a más visitantes a la ciudad más austral del mundo y fortalecer el turismo regional.

TABSA sorteará 75 pasajes liberados

Uno de los anuncios realizados durante la entrevista fue el aumento de cupos gratuitos que dispondrá TABSA para facilitar la llegada de participantes desde otras comunas.

Sebastián Timis explicó que el año pasado la empresa ofreció 50 pasajes sin costo para viajar a Puerto Williams, cifra que este año aumentó a 75.

"Quisimos ser aún más ambicioso y dispusimos 75 cupos liberados."

Precisó además que las postulaciones se encontraban abiertas a través de las redes sociales de la empresa.

"Ya tenemos más de 1.000 inscritos."

Los ganadores viajarán de ida y regreso a bordo del ferry Kawéskar para participar en el evento.

DAP destaca su vínculo histórico con Puerto Williams

Por su parte, Alejandro Toro destacó que la relación entre DAP y Puerto Williams se remonta a los inicios de la compañía.

"El 14 de noviembre del año 1980 se realizó el primer vuelo DAP y fue precisamente a Puerto Williams."

Explicó que actualmente la empresa mantiene un trabajo permanente de vinculación con la comunidad mediante un comité interno denominado "ComuniDAP", apoyando diversas iniciativas locales.

"Esta invitación que nos hicieron a sumarnos al Chapuzón Más Austral este año ha sido muy bienvenida."

Un evento que fortalece el turismo invernal

José Luis Paredes sostuvo que el crecimiento del Chapuzón Más Austral también ha permitido posicionar a Puerto Williams como un destino atractivo durante la temporada baja.

"Estamos generando un impacto muy positivo en lo que es el turismo local."

Indicó que la actividad mantiene un fuerte sello comunitario gracias al trabajo voluntario de vecinos e instituciones públicas y privadas.

Asimismo, explicó que cada edición incorpora mejoras logísticas para brindar mayor comodidad a los participantes, entre ellas vestidores calefaccionados, zonas de abrigo, chocolate caliente y espacios protegidos para cambiarse de ropa.

Finalmente, el consejero destacó que el evento cuenta con todos los resguardos de seguridad necesarios, incluyendo apoyo del Hospital Comunitario Cristina Calderón, presencia de la Armada de Chile con embarcaciones de apoyo en el Canal Beagle y las autorizaciones correspondientes de las autoridades.





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