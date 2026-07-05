PROYECTO DEL BICENTENARIO DE CHILOÉ BUSCA FORTALECER LOS LAZOS HISTÓRICOS Y CULTURALES CON MAGALLANES

El músico, productor y gestor cultural Danilo Pozo abordó en Ojo con la Cultura los avances del proyecto conmemorativo por el Bicentenario de Chiloé y su incorporación a Chile, iniciativa que contempla una serie de actividades en Magallanes durante los próximos meses. En conversación con Polar Comunicaciones, destacó el trabajo que se está desarrollando junto a instituciones regionales para relevar la historia compartida entre ambos territorios y fortalecer el patrimonio cultural del extremo sur.

Durante la entrevista, Pozo explicó que su visita a Punta Arenas incluyó reuniones con autoridades regionales, representantes del mundo cultural y la Universidad de Magallanes, con el objetivo de coordinar acciones vinculadas a esta conmemoración. Según señaló, el proyecto busca poner en valor el aporte histórico de Chiloé al desarrollo de Magallanes, promoviendo actividades culturales, académicas y patrimoniales que permitan profundizar ese vínculo.

En Ojo con la Cultura, el gestor cultural también planteó la necesidad de ampliar el conocimiento sobre la historia chilota más allá de sus manifestaciones tradicionales. A su juicio, el bicentenario representa una oportunidad para reflexionar sobre procesos históricos, migraciones y el aporte de miles de chilotes al poblamiento y desarrollo de la Patagonia, además de incentivar un mayor trabajo educativo en torno al patrimonio.

Asimismo, Pozo sostuvo que uno de los principales desafíos es fortalecer la identidad cultural desde las nuevas generaciones mediante la colaboración entre comunidades, establecimientos educacionales e instituciones públicas. En ese contexto, valoró la disposición encontrada en Magallanes para impulsar iniciativas conjuntas que permitan mantener viva la memoria histórica y el legado compartido entre Chiloé y la región.





​

