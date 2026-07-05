Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

5 de julio de 2026

PROYECTO DEL BICENTENARIO DE CHILOÉ BUSCA FORTALECER LOS LAZOS HISTÓRICOS Y CULTURALES CON MAGALLANES

Ojo con la Cultura

Captura de pantalla 2026-07-05 202102

El músico, productor y gestor cultural Danilo Pozo abordó en Ojo con la Cultura los avances del proyecto conmemorativo por el Bicentenario de Chiloé y su incorporación a Chile, iniciativa que contempla una serie de actividades en Magallanes durante los próximos meses. En conversación con Polar Comunicaciones, destacó el trabajo que se está desarrollando junto a instituciones regionales para relevar la historia compartida entre ambos territorios y fortalecer el patrimonio cultural del extremo sur.

Durante la entrevista, Pozo explicó que su visita a Punta Arenas incluyó reuniones con autoridades regionales, representantes del mundo cultural y la Universidad de Magallanes, con el objetivo de coordinar acciones vinculadas a esta conmemoración. Según señaló, el proyecto busca poner en valor el aporte histórico de Chiloé al desarrollo de Magallanes, promoviendo actividades culturales, académicas y patrimoniales que permitan profundizar ese vínculo.

En Ojo con la Cultura, el gestor cultural también planteó la necesidad de ampliar el conocimiento sobre la historia chilota más allá de sus manifestaciones tradicionales. A su juicio, el bicentenario representa una oportunidad para reflexionar sobre procesos históricos, migraciones y el aporte de miles de chilotes al poblamiento y desarrollo de la Patagonia, además de incentivar un mayor trabajo educativo en torno al patrimonio.

Asimismo, Pozo sostuvo que uno de los principales desafíos es fortalecer la identidad cultural desde las nuevas generaciones mediante la colaboración entre comunidades, establecimientos educacionales e instituciones públicas. En ese contexto, valoró la disposición encontrada en Magallanes para impulsar iniciativas conjuntas que permitan mantener viva la memoria histórica y el legado compartido entre Chiloé y la región.



EDUC BLOQUE 1

RECTORA DEL CFT ESTATAL DESTACA EXPANSIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO EN MAGALLANES CON NUEVAS SEDES Y OFERTA ACADÉMICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

DOS JÓVENES MAGALLÁNICOS REPRESENTARÁN A CHILE EN EL MUNDIAL UNIVERSITARIO DE GO EN CHINA

Leer Más

​Gustavo Gibbons y Benjamín Mimiza competirán en Shanghái tras clasificar al 10° Campeonato Mundial Universitario de Weiqi/Go, convirtiéndose en los primeros universitarios chilenos en participar en este certamen.

​Gustavo Gibbons y Benjamín Mimiza competirán en Shanghái tras clasificar al 10° Campeonato Mundial Universitario de Weiqi/Go, convirtiéndose en los primeros universitarios chilenos en participar en este certamen.

horiz
nuestrospodcast
Aves-marinas-7

ESTUDIO CHILENO ADVIERTE QUE LAS PESQUERÍAS PUEDEN CONVERTIRSE EN TRAMPAS ECOLÓGICAS PARA LAS AVES MARINAS

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Aves-marinas-7

ESTUDIO CHILENO ADVIERTE QUE LAS PESQUERÍAS PUEDEN CONVERTIRSE EN TRAMPAS ECOLÓGICAS PARA LAS AVES MARINAS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
GONZALEZYAKSIC

EMOTIVO HOMENAJE A CARLOS GONZÁLEZ JAKSIC MARCÓ EL INICIO DEL CARNAVAL DE INVIERNO 2026

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
seremiseguridad

SEREMI DE SEGURIDAD PÚBLICA DESTACA ESTRATEGIA INTERAGENCIAL PARA ENFRENTAR LOS PRINCIPALES DELITOS EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250