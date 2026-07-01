CORPORACIÓN CULTURAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE CHILOÉ PROYECTA INTENSA AGENDA PARA FORTALECER LOS VÍNCULOS HISTÓRICOS Y CULTURALES CON MAGALLANES

Una nutrida programación de actividades patrimoniales, académicas y culturales para el segundo semestre anunció el presidente de la Corporación Cultural de Innovación y Desarrollo de Chiloé, Danilo Pozo, durante su participación, la mañana de este miércoles, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la entrevista, Pozo destacó el trabajo que desarrolla la corporación desde hace poco más de dos años y relevó el convenio suscrito durante 2025 con la Municipalidad de Punta Arenas, calificándolo como un hito para fortalecer la relación institucional entre Chiloé y Magallanes.







"Fue un hito porque somos la única institución que nos vincula administrativamente en Chiloé y acá en Magallanes. Entonces fue un hito bien importante para nosotros como corporación y la cual busca poder levantar iniciativas, desarrollar y fomentar también todo el salvaguarda patrimonial, histórico y cultural entre Chiloé y Magallanes y también con una proyección también a los vínculos nacionales", afirmó.



El dirigente explicó que su visita a Punta Arenas tiene como objetivo comenzar la coordinación de las actividades contempladas entre agosto y octubre junto a la Municipalidad de Punta Arenas, la Fundación Cultural y otras instituciones regionales.

Entre las iniciativas proyectadas se encuentran seminarios, lanzamientos de libros, conciertos, actividades de salvaguarda patrimonial y un seminario birregional que se espera realizar el 20 de octubre en Puerto Natales, instancia que reunirá temáticas relacionadas con arquitectura, patrimonio, cultura y música.

Asimismo, adelantó que el 20 de septiembre se proyecta realizar una gala en el Teatro Municipal de Punta Arenas para conmemorar los 200 años del recinto, además de otras actividades vinculadas al Bicentenario y al fortalecimiento de la relación entre las regiones de Los Lagos y Magallanes.

Pozo también valoró el próximo acuerdo de colaboración entre ambos gobiernos regionales, destacando la importancia de avanzar en iniciativas conjuntas desde el extremo sur del país.







"Hay una visión también ahí política súper potente. Que desde el sur de alguna manera se están forjando grandes visiones hacia el futuro y eso también habla un poco también de la descentralización desde nuestras autoridades", sostuvo.



Durante la conversación, el presidente de la corporación puso énfasis en la necesidad de ampliar la visión que existe sobre la cultura chilota, señalando que el patrimonio de la isla va mucho más allá de las tradiciones gastronómicas o folclóricas.







"Yo creo que hoy en día de alguna manera tenemos que potenciar esto como de que Chiloé no es solamente eso. Yo creo que la gente siempre de alguna manera piensa o ve que somos todavía como esa visión colonial... Yo creo que estamos en una fecha súper importante", expresó.



En esa línea, planteó que uno de los principales desafíos es incorporar la historia y el patrimonio regional en los procesos educativos, involucrando a establecimientos educacionales, universidades y organismos públicos.







"Yo creo que eso hay que mantenerlo, hay que darle una continuidad y que las nuevas audiencias, los nuevos jóvenes, niños puedan saber de su historia, también saber dónde estamos", indicó.



Pozo agregó que la corporación busca que el convenio con el municipio trascienda las actividades puntuales y se convierta en una política de largo plazo.







"Queremos levantar iniciativas que sean y que perduren en el tiempo, de alguna manera desde la institucionalidad y desde que responda también a lo que quiere la comunidad", señaló.



Finalmente, destacó el trabajo cultural que desarrolla Punta Arenas y valoró el ambiente que encontró durante su visita a la capital regional.







"Yo creo que acá la tienen súper clara de cómo hacer las cosas también. Yo creo que un ejemplo a seguir, Punta Arenas... el clima no es una excusa, así que esas son las cosas que también motivan a venir para acá", concluyó. ​





