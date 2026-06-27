PROYECTO CRIANZA AUSTRAL FINALIZA SU PRIMERA ETAPA TRAS BENEFICIAR A 18 FAMILIAS EN MAGALLANES

Con un seminario realizado en el auditorio del Centro Asistencial Docente e Investigación (CADI) de la Universidad de Magallanes concluyó el programa "Crianza Austral: Fortalecimiento de la Parentalidad Inclusiva en Magallanes", iniciativa desarrollada mediante un convenio entre la Fundación de Salud de la Universidad de Magallanes y el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS). El proyecto entregó apoyo a 18 madres y padres con discapacidad y a 23 de sus hijos e hijas.

Durante la ejecución del programa se implementó un modelo de intervención socio-psico-jurídico que permitió entregar apoyos personalizados, promover la articulación con redes de salud, educación, justicia y protección social, además de incorporar a estudiantes de distintas carreras de la Universidad de Magallanes en procesos de intervención comunitaria e interdisciplinaria.

La coordinadora del programa, Melissa Hichins Arismendi, destacó que la iniciativa permitió identificar las necesidades de las familias y fortalecer el trabajo conjunto con diversas instituciones y carreras universitarias. En tanto, la directora regional de SENADIS Magallanes, Bernarda Cares Coronado, señaló que se trata de un programa piloto a nivel nacional que contribuye a visibilizar la parentalidad de las personas con discapacidad y a generar propuestas para futuras políticas públicas.

El seminario incluyó presentaciones sobre los resultados obtenidos y un panel de conversación enfocado en los desafíos de la parentalidad inclusiva. Durante la actividad también se valoró la participación de estudiantes de Derecho en el programa y se compartieron testimonios de familias beneficiarias, reafirmando el compromiso de la Universidad de Magallanes y SENADIS de continuar impulsando iniciativas orientadas a fortalecer la autonomía y el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.

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