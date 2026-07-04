SUBDERE MAGALLANES DETALLA AVANCES DEL PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS EN LA REGIÓN

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) entregó antecedentes sobre la ejecución del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en el contexto de los antecedentes recopilados por la Contraloría General de la República respecto a la implementación de esta iniciativa a nivel nacional.

Según informó el organismo, desde 2016 se han transferido $627.794.465 a los municipios de la región para financiar distintas iniciativas, principalmente planes de esterilización, que han permitido intervenir 10.608 mascotas. Además, indicó que todas las comunas que han ejecutado proyectos del PTRAC mantienen sus rendiciones técnicas y financieras al día, mientras que Puerto Natales se encuentra realizando el proceso de cierre administrativo de su último proyecto, correspondiente a 1.500 esterilizaciones ya ejecutadas.

Subdere también señaló que, de las diez comunas de Magallanes, ocho cuentan con ordenanzas de tenencia responsable vigentes, mientras que Timaukel y Primavera continúan en proceso de elaboración. Asimismo, precisó que la región registra un solo Centro de Rescate, ubicado en Punta Arenas, el cual cuenta con el correspondiente informe sanitario exigido por la normativa.

Respecto de las organizaciones de protección animal, la institución informó que cinco agrupaciones de la región han obtenido recursos de los fondos concursables disponibles desde 2018, destinados a proyectos de educación, rescate, atención primaria y esterilización. El jefe regional de Subdere, Javier Labrín Jofré, manifestó la disposición del servicio para colaborar con la Contraloría General de la República en la entrega de antecedentes y destacó que el Programa de Tenencia Responsable continúa siendo una iniciativa ampliamente valorada por la comunidad por su aporte al bienestar de perros y gatos.

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