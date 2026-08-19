CONTRALORÍA FRENA COMPRA DE TERRENO EN PORVENIR: DIPUTADO RIQUELME RECORDÓ QUE ADVIRTIÓ ESTO EL AÑO 2023

​La Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena representó la Resolución N° 61 de 2026 del Gobierno Regional, mediante la cual se aprobaba el contrato de compraventa de terrenos para el proyecto “Adquisición terrenos desarrollo habitacional urbano, Porvenir”, destinado a dar solución habitacional a cerca de 500 familias.



A través del Oficio N° OF153592/2026, de 13 de agosto, el organismo fiscalizador resolvió no dar curso al acto administrativo, señalando que el Gobierno Regional no subsanó la totalidad de las observaciones formuladas previamente por Contraloría.



El diputado por Magallanes Alejandro Riquelme recordó que estas irregularidades fueron advertidas por él hace más de tres años, cuando ejercía como consejero regional, durante la sesión del 19 de junio de 2023 en que se sometió a aprobación la adquisición del terreno en la ciudad de Porvenir.



En aquella oportunidad, Riquelme citó expresamente los criterios establecidos por Contraloría a propósito del conocido caso Sierra Bella y los dictámenes N° 33.465 de 2013, N° 71.683 de 2015 y N° 1.983 de 2017, preguntando al Gobierno Regional si se habían requerido dos o más tasaciones efectuadas por profesionales especializados o entidades competente , precisamente para garantizar que el precio pagado correspondiera al valor real del inmueble.



>“Lo advertimos expresamente el 19 de junio de 2023. No se podía comprar un terreno prácticamente a dedo, menos todavía utilizando miles de millones de pesos públicos, sin acreditar adecuadamente el valor de mercado y sin cumplir los estándares que la propia Contraloría había establecido en casos anteriores”, señaló Riquelme.



El parlamentario agregó que “lo ocurrido hoy demuestra que nuestras observaciones no eran políticas ni antojadizas. Eran advertencias técnicas y jurídicas concretas que lamentablemente no fueron escuchadas y hoy, perjudican a 500 familias Porvenireñas”.



Las graves observaciones de Contraloría



Según establece el oficio, persisten diversas deficiencias en el procedimiento.



Contraloría señala que no se acompañaron antecedentes suficientes respecto de la difusión efectuada a través del portal SIBIS ni de las circunstancias que permitieran justificar que el inmueble finalmente adquirido correspondiera a la única oferta recibida para la comuna de Porvenir.



Además, el organismo determinó que los antecedentes aportados no permiten acreditar suficientemente que el precio de 0,75 UF por metro cuadrado corresponda al justo valor de mercado.



Entre las deficiencias metodológicas identificadas se encuentran:



* El flujo de caja utilizado para justificar un valor total de $3.333.333.333 continúa sin incorporar variables mínimas que permitan auditarlo, incluyendo costos reales de urbanización, plazos de absorción y tasas de descuento.

* El tasador privado reconoció haber ajustado la TIR entre un 11% y un 13% para obtener resultados positivos, sin acompañar la memoria de cálculo que permita justificar técnicamente dicho procedimiento.

* El valor del suelo continúa basado en un promedio simple de referencias rurales y urbanas obtenidas de internet, sin factores técnicos que permitan homologar diferencias de superficie, ubicación y grado de urbanización.

* El Informe N° 19-2025 del SERVIU no fue modificado ni complementado con un estudio de mercado independiente basado en operaciones comparables propias y válidas.



Para Riquelme, los antecedentes resultan especialmente graves considerando que se comprometían más de $3.300 millones de recursos públicos.



> “Aquí el problema nunca fueron las 500 familias de Porvenbir que necesitan una vivienda. Todo lo contrario: las autoridades tenían la obligación de hacer las cosas bien y los Cores de estudiar lo que votaban. No se puede utilizar una necesidad social para justificar procedimientos mal hechos o compras cuyo precio no ha sido adecuadamente acreditado”.



El diputado sostuvo que ahora corresponde establecer por qué las autoridades del Gobierno Regional continuaron adelante con la operación pese a las advertencias formuladas desde 2023 y a las sucesivas observaciones posteriores de Contraloría.



> “Hace tres años pregunté directamente dónde estaban las tasaciones y cuál era el fundamento jurídico y económico para comprar ese inmueble a dedo y que por ese motivos poníamos en serio peligro la adquisición del terreno Hoy Contraloría termina diciendo que el valor sigue sin estar suficientemente acreditado y que el procedimiento presenta graves deficiencias. El Gobernador Flies y los CORES y el SERVIU tendrán que dar las explicaciones, por qué estas advertencias fueron ignoradas”.



Finalmente, Riquelme enfatizó que la decisión de Contraloría no debe significar abandonar una solución habitacional para Porvenir, sino realizar el procedimiento correctamente.



> “Las 500 familias necesitan sus viviendas, pero también necesitan que cada peso destinado a ellas sea utilizado correctamente. Hay que buscar una solución rápida, transparente y jurídicamente impecable. Lo que no corresponde es insistir en una operación que Contraloría acaba de representar por no cumplir los estándares exigibles”.



TRANSCRIPCIÓN DE INTERVENCIÓN DE CONSEJO REGIONAL 19-06-2023:



Consejero riquelme: al profesional del gobierno regional yo no sé si usted está familiarizado con con un dictamen que que salió de la contraloría nacional respecto a diversas denuncias formuladas a la adquisición de inmuebles y a cabo por el municipio de Santiago un caso muy bullado que fue el de Sierra bella, lo conoce usted, pudo leer que justamente ese dictamen señalaba y hacía referencia al dictamen 33465/2013 al 71683/2015 y el 1983 del 2017 donde se le señalaba textualmente al municipio de Santiago en una transacción justamente inmobiliaria que está hoy día está parada, que deben requerirse dos o más tasaciones practicadas por profesionales especializados en la materia por entidades financieras yo creo que me pueda responder si esas dos o más tasaciones practicadas por profesionales especializados la materia por entidades financieras están Fueron requeridas por el gobierno regional hacerlas o fueron afectadas por el serviu y en caso que no hayan sido efectuadas Cuál es la razón?"

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