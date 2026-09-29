SEREMI DEL MOP ALEJANDRO MARUSIC INFORMA AVANCES EN PAVIMENTACIÓN DE LAGUNA AMARGA Y REPARACIÓN DEL AERÓDROMO DE NATALES

El seremi de Obras Públicas de Magallanes, Alejandro Marusic, participó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó diversos proyectos de infraestructura y conectividad que actualmente desarrolla el Ministerio de Obras Públicas en la región, además de iniciativas que se encuentran en etapa de estudio.



Uno de los principales temas tratados fue el mejoramiento y pavimentación del acceso al Parque Nacional Torres del Paine por el sector de Laguna Amarga, obra que contempla un período de ejecución cercano a los 900 días. Marusic destacó el proceso de diálogo desarrollado con vecinos y actores vinculados a las actividades turísticas y productivas del sector, explicando que algunas observaciones planteadas durante las reuniones derivaron en modificaciones al proyecto.



“Todo lo que era el corte en roca, muy próximo a la portería Laguna Amarga, se cambió el trazado del camino y eso nos obliga a expropiar un lote a un vecino que se encuentra en el lugar, justamente para beneficiar el uso, el no cierre de la ruta”, explicó el seremi.



La autoridad señaló que la programación de los trabajos fue coordinada con hoteles, guías turísticos, empresas de transporte, ganaderos y otros actores, además de Conaf, con el propósito de reducir las afectaciones durante la ejecución de las obras. “Logramos aunar criterios y llegar a una buena programación de la ejecución de la obra que dejó satisfecho a todos”, afirmó.



Durante la entrevista también se abordaron las inquietudes planteadas por vecinos respecto del estado de los puentes sobre el río de Las Minas, particularmente los ubicados en avenida España y en República con Armando Sanhueza. Marusic precisó que la mantención de esas estructuras no corresponde directamente al MOP, pero que el ministerio puso a disposición sus profesionales especializados para asesorar a la comunidad respecto de los problemas detectados, entre ellos la contaminación acústica asociada a las juntas de los puentes.



En materia de infraestructura portuaria, el seremi destacó la reciente inauguración del terminal de pasajeros de Bahía Chilota, en Porvenir, y adelantó que durante los próximos meses se espera licitar el proyecto correspondiente al terminal de Bahía Catalina, en el sector de Tres Puentes, en Punta Arenas. “Contento de poder estar avanzando en la ejecución de obras y entregárselas a la comunidad para su uso”, sostuvo.



Otro de los puntos abordados fue el trabajo de la Dirección de Obras Hidráulicas para prevenir nuevos episodios de inundación en Punta Arenas. Marusic recordó que, tras el desborde del río de Las Minas ocurrido en 2012, se elaboró un informe hidráulico que estableció distintas obras necesarias para reforzar la seguridad de la ciudad.



En ese contexto, indicó que ya se han reconstruido cuatro de los cinco puentes contemplados en las recomendaciones: Chiloé, Bories, Magallanes y Lautaro Navarro, quedando pendiente el puente O'Higgins. A ello se suma la construcción de piscinas decantadoras. “El informe recomienda la reconstrucción de cinco puentes, ya se han ejecutado a la fecha los de Chiloé, Bories, Magallanes, Lautaro Navarro y ahora falta solamente el de O'Higgins”, detalló.



Respecto de las piscinas decantadoras, señaló que actualmente existe una construida y que el MOP espera avanzar en la licitación de las dos restantes antes de finalizar el año, sujeto a la disponibilidad de financiamiento del Gobierno Regional.



Durante la conversación también se analizó el proyecto de Centro Hortofrutícola para pequeños agricultores, iniciativa que considera la generación de un espacio destinado a la comercialización de productos agrícolas y que se emplazaría en el sector de calle 21 de Mayo, junto al Mercado Municipal. Marusic explicó que el proyecto busca además que la infraestructura pueda ser utilizada durante el invierno para capacitaciones, encuentros y otras actividades.



“Este es un proyecto que tenemos para todos nuestros agricultores, pequeños agricultores de la ciudad y de la provincia de Magallanes, y la idea es dotarlos de una infraestructura, una edificación donde puedan ofrecer sus productos”, señaló.



En cuanto a Puerto Natales, el seremi entregó antecedentes sobre el proceso de licitación para la reparación de la pista del aeródromo de la comuna. Según explicó, el proceso recibió dos ofertas económicas, ambas por debajo del presupuesto oficial de aproximadamente $7.100 millones.



Las propuestas corresponden a Constructora Bilis y Pavimentos Quirín, con montos cercanos a $5.200 millones y $5.300 millones, respectivamente. Actualmente, la Dirección de Aeropuertos se encuentra evaluando los antecedentes técnicos y posteriormente el proceso deberá ser sometido a revisión de Contraloría. De acuerdo con Marusic, la expectativa es que durante octubre el proceso sea enviado al organismo contralor, para posteriormente iniciar los trabajos.



Finalmente, la autoridad se refirió a la posibilidad de avanzar en una futura conexión terrestre entre la Ruta 7 y la Ruta 9 a través de la denominada Ruta 8, iniciativa que permitiría conectar territorialmente Magallanes con Aysén. Marusic aclaró que se trata de una iniciativa en una etapa inicial de estudio y que corresponde a un proyecto de largo plazo debido a las complejidades constructivas de intervenir una zona de difícil acceso.



“Es un anhelo histórico de toda la comunidad nuestra, fundamentalmente Magallanes, que mira hacia el norte para poder salir algún día por tierra efectivamente”, sostuvo, agregando que actualmente existen antecedentes y estudios preliminares que deberán seguir desarrollándose antes de pensar en una eventual ejecución.







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