DOCUMENTAL SOBRE LA HISTORIA DE CHILOÉ SERÁ PRESENTADO EN PUNTA ARENAS DURANTE NOVIEMBRE

Un nuevo documental dedicado a los 200 años transcurridos desde la incorporación de Chiloé a la República de Chile será presentado en Punta Arenas durante noviembre, según adelantó en Radio Polar el profesor de Historia y Ciencias Sociales Felipe Montiel Vera, realizador de la producción Bicentenario a Chiloé 1826-2026. El trabajo aborda distintos procesos históricos y culturales relacionados con la isla y su vínculo con la Patagonia.

Durante la entrevista en Ojo con la Cultura, Montiel explicó que el documental fue desarrollado durante más de un año y reúne la participación de historiadores y otras personas vinculadas a la historia de Chiloé. La producción también incorpora voces de Punta Arenas y, de acuerdo con lo señalado en el programa, la intención es realizar una actividad en la capital regional que permita exhibir el trabajo y conversar con la comunidad.

La conversación también abordó la presencia histórica de personas provenientes de Chiloé en la Patagonia. En ese contexto, Montiel se refirió al documental Mártires de la Patagonia, trabajo que reconstruye las huelgas patagónicas y la participación de trabajadores chilotes en distintos puntos del sur argentino, a partir de entrevistas y recorridos por los lugares relacionados con estos acontecimientos.

En Ojo con la Cultura, el profesor también planteó que parte de la identidad chilota se mantiene vigente en Magallanes y la Patagonia argentina, a través de sus tradiciones, expresiones culturales y comunidades. Mencionó particularmente la presencia de esta identidad en ciudades como Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, destacando el vínculo histórico que se ha mantenido durante generaciones.

La entrevista, realizada por Zoom y emitida por Radio Polar y Polar Comunicaciones, también permitió abordar episodios como la batalla de Mocopulli y el proceso histórico que marcó la relación de Chiloé con la naciente República de Chile.

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