Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

23 de septiembre de 2026

PIDEN INCLUIR A CHILOÉ EN FERIADO DEL 21 DE SEPTIEMBRE POR TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Como antecedente, en 2024 el 21 de septiembre fue declarado excepcionalmente feriado, por una sola vez, tanto en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena como en la provincia chilota.

IsladeChiloe

Reparos generó en Chiloé el anuncio del Gobierno de respaldar un feriado permanente cada 21 de septiembre solo para la región de Magallanes, con motivo de la Toma de Posesión del Estrecho. Autoridades chilotas solicitaron incorporar también a la provincia por su papel en la expedición de la Goleta Ancud.

El vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, hizo el anuncio en Punta Arenas, en el marco de la conmemoración de los 183 años de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes.

La autoridad señaló que la decisión fue adoptada tras una conversación con el presidente José Antonio Kast. La iniciativa busca poner en valor la historia e identidad de Magallanes y mantener vigente entre las nuevas generaciones la importancia de esta fecha.

La toma de posesión del Estrecho en nombre de Chile se concretó el 21 de septiembre de 1843. La expedición se realizó a bordo de la Goleta Ancud, embarcación que zarpó desde Chiloé con una tripulación integrada mayoritariamente por chilotes.

Como antecedente, en 2024 el 21 de septiembre fue declarado excepcionalmente feriado, por una sola vez, tanto en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena como en la provincia chilota.

Destacan importancia en participación de archipiélago

El presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé y alcalde de Quinchao, René Garcés, valoró la iniciativa, pero sostuvo que el archipiélago también debe formar parte de ella, ya que la gesta no habría sido posible sin la participación del archipiélago, y llamó al Ejecutivo a corregir la propuesta durante su tramitación.

A la solicitud se sumó el alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, pidiendo a los parlamentarios de la zona impulsar la incorporación de la provincia, fundamentando que “desde acá nació la gesta histórica de ir a tomar posesión del Estrecho de Magallanes”.

Ahora, con el respaldo de los alcaldes chilotes, la presión se traslada ahora al Gobierno y a los parlamentarios, que deberán resolver durante la tramitación si el feriado reconocerá únicamente a Magallanes o también incorporará a Chiloé, territorio desde donde partió la expedición que permitió concretar la toma de posesión del Estrecho y asegurar la soberanía de Chile en el extremo sur del país.

Fuente: biobiochile.cl

Renderproyecto-700x400

AFECTACIÓN A LAGARTIJA MAGALLÁNICA Y CHINGUES: LAS EXIGENCIAS A PROYECTO DE AMONÍACO VERDE POR US$ 4.700 MILLONES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CARABINEROS DETIENE A HOMBRE DE 57 AÑOS ACUSADO DE INGRESAR A UN DOMICILIO CON UN ARMA BLANCA EN RÍO SECO

Leer Más

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, desde donde se dispuso que el imputado pase a control de detención durante este miércoles 23 de septiembre.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, desde donde se dispuso que el imputado pase a control de detención durante este miércoles 23 de septiembre.

subcomisariarioseco
nuestrospodcast
Renderproyecto-700x400

AFECTACIÓN A LAGARTIJA MAGALLÁNICA Y CHINGUES: LAS EXIGENCIAS A PROYECTO DE AMONÍACO VERDE POR US$ 4.700 MILLONES

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
IsladeChiloe

PIDEN INCLUIR A CHILOÉ EN FERIADO DEL 21 DE SEPTIEMBRE POR TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
detenidareceptacion

PDI PUERTO NATALES DETUVO A MUJER POR RECEPTACIÓN Y RECUPERÓ MÁS DE $6 MILLONES EN EFECTIVO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez primavera 2
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
delegadamagallanes

DELEGADA ERICKA FARÍAS ABORDA PROYECTO PARA CONVERTIR EL 21 DE SEPTIEMBRE EN FERIADO REGIONAL Y DESTACA PRESENCIA DE AUTORIDADES NACIONALES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.