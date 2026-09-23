PIDEN INCLUIR A CHILOÉ EN FERIADO DEL 21 DE SEPTIEMBRE POR TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Reparos generó en Chiloé el anuncio del Gobierno de respaldar un feriado permanente cada 21 de septiembre solo para la región de Magallanes, con motivo de la Toma de Posesión del Estrecho. Autoridades chilotas solicitaron incorporar también a la provincia por su papel en la expedición de la Goleta Ancud.

El vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, hizo el anuncio en Punta Arenas, en el marco de la conmemoración de los 183 años de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes.

La autoridad señaló que la decisión fue adoptada tras una conversación con el presidente José Antonio Kast. La iniciativa busca poner en valor la historia e identidad de Magallanes y mantener vigente entre las nuevas generaciones la importancia de esta fecha.

La toma de posesión del Estrecho en nombre de Chile se concretó el 21 de septiembre de 1843. La expedición se realizó a bordo de la Goleta Ancud, embarcación que zarpó desde Chiloé con una tripulación integrada mayoritariamente por chilotes.

Como antecedente, en 2024 el 21 de septiembre fue declarado excepcionalmente feriado, por una sola vez, tanto en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena como en la provincia chilota.

Destacan importancia en participación de archipiélago

El presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé y alcalde de Quinchao, René Garcés, valoró la iniciativa, pero sostuvo que el archipiélago también debe formar parte de ella, ya que la gesta no habría sido posible sin la participación del archipiélago, y llamó al Ejecutivo a corregir la propuesta durante su tramitación.

A la solicitud se sumó el alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, pidiendo a los parlamentarios de la zona impulsar la incorporación de la provincia, fundamentando que “desde acá nació la gesta histórica de ir a tomar posesión del Estrecho de Magallanes”.

Ahora, con el respaldo de los alcaldes chilotes, la presión se traslada ahora al Gobierno y a los parlamentarios, que deberán resolver durante la tramitación si el feriado reconocerá únicamente a Magallanes o también incorporará a Chiloé, territorio desde donde partió la expedición que permitió concretar la toma de posesión del Estrecho y asegurar la soberanía de Chile en el extremo sur del país.

Fuente: biobiochile.cl

