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22 de septiembre de 2026

REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL LLEGA CON CHARLAS SOBRE LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE A PUERTO NATALES

Actividad informativa se realizó en el Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez, iniciativa que forma parte del Plan Comunal de Seguridad Pública de esa comuna.

SRJNatales
Un equipo de profesionales del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, llegaron hasta la comuna de Puerto Natales para informar a estudiantes sobre los alcances de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, trabajo preventivo que se está llevando a cabo en toda la región, como una forma de acercar información relevante a jóvenes y adolescentes.

Estas charlas tienen como objetivo fomentar la educación y fortalecimiento de la buena convivencia, relevando la importancia del respeto, la responsabilidad, el autocuidado y el cumplimiento de la ley en cada uno de los espacios en los cuales se desenvuelven los adolescentes.

La charla se entregó a estudiantes de cuarto medio del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez, actividad que contó con la presencia de efectivos de la 2da Comisaría de Puerto Natales y del director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel.

La charla incluyó la presentación de los alcances de la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, ley que regula las infracciones y delitos cometidos por adolescentes entre los 14 a 18 años, información que fue entregada por Daniel Cerna, profesional de línea del Servicio de Reinserción Social Juvenil, quien hizo especial énfasis en los delitos que afectan a menores entre 14 y 16 años; y entre 16 y 18 años y las garantías que existen en los procesos que son llevados a cabo por tribunales especializados que están enfocados en la educación y la reinserción.

Por su parte, los efectivos de Carabineros de Chile también explicaron a los estudiantes las consecuencias legales que los jóvenes pueden enfrentar cuando participan en hechos constitutivos de delitos y los derechos que cada joven tiene si debe enfrentar procedimientos de privación de libertad.

Como lo detalló el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel, "hablar de responsabilidad penal adolescente en los liceos o colegios es también hablar de derechos, deberes y oportunidades.

Queremos que los estudiantes conozcan, de manera clara y cercana, qué establece la ley, cuáles son las consecuencias de determinadas conductas y, sobre todo, que comprendan que las decisiones tienen consecuencias, pero que siempre existen oportunidades para aprender, reparar y construir su vida alejados de la comisión de delitos."

Junto a lo anterior, César Montiel destacó la presencia del Servicio de Reinserción Social Juvenil en la comuna de Natales. "Estas actividades nos permiten acercarnos al territorio, entregar información vital para los jóvenes y orientarlos frente a situaciones y vivencias que experimentan dentro o fuera de sus comunidades educativas. Así colaboramos en la prevención, porque informar a tiempo es entregar herramientas para decidir mejor y prevenir que una mala decisión marque toda una vida."


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