REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL LLEGA CON CHARLAS SOBRE LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE A PUERTO NATALES

Un equipo de profesionales del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, llegaron hasta la comuna de Puerto Natales para informar a estudiantes sobre los alcances de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, trabajo preventivo que se está llevando a cabo en toda la región, como una forma de acercar información relevante a jóvenes y adolescentes.

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Estas charlas tienen como objetivo fomentar la educación y fortalecimiento de la buena convivencia, relevando la importancia del respeto, la responsabilidad, el autocuidado y el cumplimiento de la ley en cada uno de los espacios en los cuales se desenvuelven los adolescentes.

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La charla se entregó a estudiantes de cuarto medio del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez, actividad que contó con la presencia de efectivos de la 2da Comisaría de Puerto Natales y del director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel.

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La charla incluyó la presentación de los alcances de la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, ley que regula las infracciones y delitos cometidos por adolescentes entre los 14 a 18 años, información que fue entregada por Daniel Cerna, profesional de línea del Servicio de Reinserción Social Juvenil, quien hizo especial énfasis en los delitos que afectan a menores entre 14 y 16 años; y entre 16 y 18 años y las garantías que existen en los procesos que son llevados a cabo por tribunales especializados que están enfocados en la educación y la reinserción.

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Por su parte, los efectivos de Carabineros de Chile también explicaron a los estudiantes las consecuencias legales que los jóvenes pueden enfrentar cuando participan en hechos constitutivos de delitos y los derechos que cada joven tiene si debe enfrentar procedimientos de privación de libertad.

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Como lo detalló el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel, "hablar de responsabilidad penal adolescente en los liceos o colegios es también hablar de derechos, deberes y oportunidades.





Queremos que los estudiantes conozcan, de manera clara y cercana, qué establece la ley, cuáles son las consecuencias de determinadas conductas y, sobre todo, que comprendan que las decisiones tienen consecuencias, pero que siempre existen oportunidades para aprender, reparar y construir su vida alejados de la comisión de delitos."

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Junto a lo anterior, César Montiel destacó la presencia del Servicio de Reinserción Social Juvenil en la comuna de Natales. "Estas actividades nos permiten acercarnos al territorio, entregar información vital para los jóvenes y orientarlos frente a situaciones y vivencias que experimentan dentro o fuera de sus comunidades educativas. Así colaboramos en la prevención, porque informar a tiempo es entregar herramientas para decidir mejor y prevenir que una mala decisión marque toda una vida."



