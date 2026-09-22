LA ARMADA DE CHILE EXHIBE A LA 'LYNCH' Y EL 'CARRERA' EN LOS 183 AÑOS DE LA TOMA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

La fragata antisubmarina Type 23 FF-07 Almirante Lynch y el submarino de la clase Scorpène SS-22 General Carrera de la Armada de Chile participaron en Punta Arenas en la ceremonia de conmemoración del 183° aniversario de toma de posesión del Estrecho de Magallanes.

El buque de la Escuadra Nacional, con base en Valparaíso, y la unidad de la Fuerza de Submarinos, con base en Talcahuano, arribaron hace unas semanas al Teatro de Operaciones Austral Conjunto como parte de las operaciones de entrenamiento planificadas anualmente por el Comando de Operaciones Navales para incrementar la preparación de sus dotaciones en una región clave para los intereses marítimos del país.

El acto fue encabezado por el vicepresidente de la República y biministro, del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, acompañado por la delegada presidencial regional, Ericka Farías; el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, y delegaciones de la Isla Grande de Chiloé y comunidades locales.

Según la Armada de Chile, en el acto se realizó una representación alegórica encabezada por el suboficial Eusebio Mora, en representación del capitán de fragata John Williams y su dotación a bordo de la goleta Ancud, recreando el desembarco en Punta Santa Ana, acto que permitió consolidar la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

La conmemoración puso en relieve el vínculo entre la presencia naval en el extremo austral y la importancia histórica y estratégica del Estrecho de Magallanes, cuya toma de posesión constituye uno de los hitos fundamentales de la presencia chilena en la Patagonia y los espacios marítimos australes.



Chile tricontinental

Posteriormente, el comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, contraalmirante Juan Soto, afirmó que en esta fecha “nació el Chile tricontinental”. La autoridad naval indicó que esta toma de posesión materializó la visión del libertador Bernardo O'Higgins sobre la necesidad de ocupar este territorio, junto a la decisión del presidente Manuel Bulnes.

El contraalmirante Soto destacó el momento en que se aseguró la soberanía, señalando que dos días después arribó la fragata francesa Phaeton. "La soberanía llega a tiempo o no llega", indicó el oficial, agregando que "hoy, esa continuidad operativa la mantienen las dotaciones de la Tercera Zona Naval mediante su presencia, navegación y salvaguarda de la vida humana en los canales australes".

En este marco, el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, reconoció el aporte de los habitantes de la Isla Grande de Chiloé al desarrollo de la Patagonia chilena, indicando que la historia de ambos territorios está unida por el mar, el trabajo y el sentido de pertenencia a la nación.

La autoridad confirmó el apoyo a la iniciativa que declara el 21 de septiembre como feriado regional en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. “Esta medida busca ser un reconocimiento a la identidad y al aporte de las generaciones que han hecho patria en el austro, otorgando a las familias magallánicas un espacio para reunirse, celebrar su historia y proyectar con orgullo su legado hacia el futuro”, señaló.

La ceremonia concluyó con un desfile cívico-militar junto a la Banda Insignia de la Tercera Zona Naval, con la participación de delegaciones de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, y agrupaciones civiles de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Fuente: infodefensa.com