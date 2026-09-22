Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

22 de septiembre de 2026

LA ARMADA DE CHILE EXHIBE A LA 'LYNCH' Y EL 'CARRERA' EN LOS 183 AÑOS DE LA TOMA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Las unidades se desplegaron a la zona en el marco de un período de entrenamiento en el Teatro de Operaciones Austral

armadamagallanes

La fragata antisubmarina Type 23 FF-07 Almirante Lynch y el submarino de la clase Scorpène SS-22 General Carrera de la Armada de Chile participaron en Punta Arenas en la ceremonia de conmemoración del 183° aniversario de toma de posesión del Estrecho de Magallanes.

El buque de la Escuadra Nacional, con base en Valparaíso, y la unidad de la Fuerza de Submarinos, con base en Talcahuano, arribaron hace unas semanas al Teatro de Operaciones Austral Conjunto como parte de las operaciones de entrenamiento planificadas anualmente por el Comando de Operaciones Navales para incrementar la preparación de sus dotaciones en una región clave para los intereses marítimos del país.

El acto fue encabezado por el vicepresidente de la República y biministro, del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, acompañado por la delegada presidencial regional, Ericka Farías; el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, y delegaciones de la Isla Grande de Chiloé y comunidades locales.

Según la Armada de Chile, en el acto se realizó una representación alegórica encabezada por el suboficial Eusebio Mora, en representación del capitán de fragata John Williams y su dotación a bordo de la goleta Ancud, recreando el desembarco en Punta Santa Ana, acto que permitió consolidar la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

La conmemoración puso en relieve el vínculo entre la presencia naval en el extremo austral y la importancia histórica y estratégica del Estrecho de Magallanes, cuya toma de posesión constituye uno de los hitos fundamentales de la presencia chilena en la Patagonia y los espacios marítimos australes.
 

Chile tricontinental

Posteriormente, el comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, contraalmirante Juan Soto, afirmó que en esta fecha “nació el Chile tricontinental”. La autoridad naval indicó que esta toma de posesión materializó la visión del libertador Bernardo O'Higgins sobre la necesidad de ocupar este territorio, junto a la decisión del presidente Manuel Bulnes.

El contraalmirante Soto destacó el momento en que se aseguró la soberanía, señalando que dos días después arribó la fragata francesa Phaeton. "La soberanía llega a tiempo o no llega", indicó el oficial, agregando que "hoy, esa continuidad operativa la mantienen las dotaciones de la Tercera Zona Naval mediante su presencia, navegación y salvaguarda de la vida humana en los canales australes".

En este marco, el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, reconoció el aporte de los habitantes de la Isla Grande de Chiloé al desarrollo de la Patagonia chilena, indicando que la historia de ambos territorios está unida por el mar, el trabajo y el sentido de pertenencia a la nación.

La autoridad confirmó el apoyo a la iniciativa que declara el 21 de septiembre como feriado regional en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. “Esta medida busca ser un reconocimiento a la identidad y al aporte de las generaciones que han hecho patria en el austro, otorgando a las familias magallánicas un espacio para reunirse, celebrar su historia y proyectar con orgullo su legado hacia el futuro”, señaló.

La ceremonia concluyó con un desfile cívico-militar junto a la Banda Insignia de la Tercera Zona Naval, con la participación de delegaciones de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, y agrupaciones civiles de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Fuente: infodefensa.com

f16magallanes

FACH REALIZA ENTRENAMIENTO DE AVIONES DE COMBATE EN LA ZONA AUSTRAL DE CHILE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

FERIADO REGIONAL Y NUEVA PLAZA CÍVICA: GOBERNADOR FLIES, VICEPRESIDENTE ALVARADO, AUTORIDADES Y VECINOS CONMEMORAN ANIVERSARIO N°183 DE LA TOMA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Leer Más

El Gobernador Flies, junto con agradecer la presencia del vicepresidente, senadores, autoridades regionales y vecinos, aseguró: “El poder tener ya la iniciativa desde el Ejecutivo para respaldar que el 21 de septiembre sea un feriado definitivo en la región es un tema que hemos esperado y solicitado a varios Gobierno”.

El Gobernador Flies, junto con agradecer la presencia del vicepresidente, senadores, autoridades regionales y vecinos, aseguró: “El poder tener ya la iniciativa desde el Ejecutivo para respaldar que el 21 de septiembre sea un feriado definitivo en la región es un tema que hemos esperado y solicitado a varios Gobierno”.

138aniversariotomaposesion
nuestrospodcast
AR 2

SENADORES REAFIRMAN CONTROL Y SOBERANÍA EXCLUSIVA DE CHILE SOBRE EL ESTRECHO DE MAGALLANES Y DERECHO A COMERCIAR LIBREMENTE

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
armadamagallanes

LA ARMADA DE CHILE EXHIBE A LA 'LYNCH' Y EL 'CARRERA' EN LOS 183 AÑOS DE LA TOMA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
138aniversariotomaposesion

FERIADO REGIONAL Y NUEVA PLAZA CÍVICA: GOBERNADOR FLIES, VICEPRESIDENTE ALVARADO, AUTORIDADES Y VECINOS CONMEMORAN ANIVERSARIO N°183 DE LA TOMA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
primavera fiestas patrias

FIESTAS PATRIAS REUNIERON A FAMILIAS Y AGRUPACIONES DE TRES COMUNAS EN PRIMAVERA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.