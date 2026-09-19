FIESTAS PATRIAS EN MAGALLANES: RECOMIENDAN MANTENERSE ACTIVOS Y COMPLEMENTAR LAS CELEBRACIONES CON ACTIVIDAD FÍSICA

Mantenerse físicamente activos durante las Fiestas Patrias es una de las principales recomendaciones para cuidar la salud durante estas jornadas, especialmente frente al aumento de las comidas abundantes y el consumo de bebidas alcohólicas. Caminar, realizar actividades al aire libre y evitar el sedentarismo son algunas alternativas para incorporar movimiento a las celebraciones.

Para quienes no realizan ejercicio de manera habitual, caminar constituye una opción sencilla y accesible. Una salida al aire libre, idealmente en espacios naturales, permite incorporar movimiento a la jornada y puede transformarse en una actividad para compartir en familia o con amigos, algo que también puede realizarse durante los días festivos en Magallanes.

Jorge Gálvez, director de la Escuela de Educación Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señaló que en Chile la suma de personas sedentarias, con sobrepeso y con obesidad mórbida supera el 70% de la población. Por ello, recomendó que quienes no realizan ejercicio con regularidad puedan efectuar caminatas, idealmente de unos 60 minutos, considerando que el cuerpo humano es flexible, adaptable y entrenable.

El académico también abordó el consumo de alcohol durante las celebraciones y planteó la importancia de generar conciencia y establecer mecanismos que permitan regular su ingesta. Entre sus recomendaciones mencionó alternar el consumo de bebidas alcohólicas con agua y planificar actividades de reflexión sobre el autocuidado.

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