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18 de septiembre de 2026

FIESTAS PATRIAS: RECOMIENDAN EVITAR SOBRECARGAS ELÉCTRICAS DURANTE LAS CELEBRACIONES

​Parrillas eléctricas, hervidores, freidoras de aire, luces decorativas y otros equipos pueden funcionar simultáneamente durante las celebraciones, aumentando la exigencia sobre los circuitos eléctricos de los hogares.

Fiestas patrias electricidad (3)

Durante las Fiestas Patrias, el uso simultáneo de distintos artefactos eléctricos puede generar una mayor demanda en las instalaciones de los hogares. Según Luis Clavería, jefe de Control de Calidad de COVISA, el riesgo no necesariamente está en cada equipo por separado, sino en la concentración de varios artefactos de alto consumo en un mismo punto o circuito.

Entre los equipos que requieren especial atención se encuentran las parrillas eléctricas, hervidores, hornos eléctricos y freidoras de aire. La recomendación es revisar su potencia y evitar conectarlos junto a otros artefactos de alto consumo en un mismo circuito. También se aconseja revisar cables, enchufes y extensiones antes de utilizarlos y descartar aquellos que presenten cortes, quemaduras, deformaciones o señales de desgaste.

El especialista también llamó a tener precaución con las extensiones y zapatillas eléctricas. Estos elementos permiten conectar varios equipos, pero no aumentan la capacidad eléctrica disponible. Por ello, se recomienda no conectar una zapatilla sobre otra ni encadenar extensiones, además de comprobar que sean adecuadas para la carga que deberán soportar.

Durante las celebraciones, algunas señales de alerta son el calentamiento excesivo de enchufes o extensiones, olor a quemado, chispas, cambios de color en los componentes o el salto de los automáticos. En terrazas y patios también se debe prestar especial atención a la humedad y utilizar únicamente elementos eléctricos apropiados para esas condiciones.

Finalmente, se recomienda desconectar los equipos al terminar, esperar que se enfríen y revisar nuevamente cables y enchufes antes de guardarlos. Las luces decorativas y extensiones deben almacenarse evitando nudos, tirones o dobleces excesivos que puedan deteriorar su aislación.


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FIESTAS PATRIAS: LLAMAN A RESPETAR LAS DISTINTAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS

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