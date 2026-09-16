UNA JORNADA DE POESÍA, MÚSICA Y CUECA SE VIVIÓ EN EL CAFÉ LITERARIO “ENTRE POESÍA Y FOLCLORE”

Una jornada dedicada a la poesía, la música y las expresiones tradicionales chilenas se desarrolló el sábado 12 de septiembre en Café del Stretto, con la realización del Café Literario “Entre Poesía y Folclore”, actividad organizada por Poetas del Mundo Magallanes.

El encuentro reunió distintas manifestaciones artísticas en un mismo espacio, generando una instancia de participación y encuentro en torno a la literatura, la música y las tradiciones populares.

La actividad contó con el acompañamiento del conjunto folclórico “Pasión Arriera”, que aportó la presencia de la música tradicional al desarrollo de la jornada.

A ello se sumó la participación de la Cantora de Chile Aracely Andrade, quien fue parte de la propuesta artística vinculada al folclore y la identidad cultural nacional.

La poesía también tuvo un espacio destacado con la participación del recitador Hernán Haro, mientras que la tradición de la poesía improvisada estuvo representada por el payador Rafael Cubillos.

La jornada incorporó además la danza, con la presentación de los bailarines de cueca urbana Mariema Ugalde y Carlos Reyes, quienes llevaron al escenario una expresión contemporánea de uno de los bailes tradicionales más representativos de Chile.

De esta manera, el Café Literario “Entre Poesía y Folclore” se planteó como un espacio de encuentro entre distintas disciplinas artísticas, poniendo en valor la palabra, la música, la poesía oral, el canto y la danza como expresiones de la cultura y las tradiciones.