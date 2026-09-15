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15 de septiembre de 2026

ADVIERTEN GRAVES VULNERACIONES EN EL SLEP MAGALLANES Y EXIGEN INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

Colegio de profesoras y profesores de Magallanes

colegio de profesores

EXIGIMOS A LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ACTUAR DE OFICIO ANTE GRAVES VULNERACIONES NORMATIVAS Y PRECARIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL SLEP MAGALLANES

 
A la comunidad Regional, a las familias, a las y los funcionarios de la Educación y a la opinión pública:
Frente a los graves antecedentes expuestos formalmente en la reunión de Directores y Directoras con la Dirección Ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes el pasado 9 de septiembre de 2026, donde se constató una crisis presupuestaria institucional y la adopción de medidas de contingencia que vulneran la normativa educacional vigente, hacemos un llamado público y urgente a la Superintendencia de Educación a ejercer de manera inmediata sus facultades fiscalizadoras de oficio.

 
Fundamentamos este requerimiento en los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:

 
1.Uso indebido de recursos y desprotección de estudiantes con NEE:
Ante la falta de reemplazos docentes, se ha dispuesto o promovido que profesionales y Educadores Diferenciales del Programa de Integración Escolar (PIE) suplan ausencias en asignaturas comunes. Esta práctica vulnera flagrantemente el destino legal exclusivo de la Subvención PIE establecido en el artículo 9° bis del DFL N° 2 de 1998 (Ley de Subvenciones) y en el Decreto Supremo N° 170 de 2009 del MINEDUC, desatendiendo arbitrariamente los Planes de Apoyo Individual (PAI) y privando del derecho a la Educación inclusiva a los estudiantes más vulnerables (Ley N° 20.422).

 
2.Desnaturalización funcional y menoscabo de equipos directivos:
Obligar o conminar a integrantes de equipos directivos y técnicos a asumir de forma reiterada labores de reemplazo en aula para contener la crisis de cobertura constituye una transgresión a la estructura de funciones estipulada en los artículos 7°, 8° y 42 del Estatuto Docente (DFL N° 1 de 1996), paralizando la gestión técnico-pedagógica de los colegios y comprometiendo el cumplimiento de los convenios de desempeño suscritos bajo la Ley N° 20.501.

 
3.Facultad y deber legal de la Superintendencia de Educación:
Conforme al artículo 51 de la Ley N° 20.529, la Superintendencia de Educación tiene la obligación legal de actuar de oficio ante hechos de gravedad o connotación pública que amenacen el cumplimiento de la normativa educacional y la correcta inversión de los caudales públicos destinados a la enseñanza. La autoridad fiscalizadora no requiere esperar denuncias individuales o el colapso total de las escuelas para intervenir.



Por lo anterior, demandamos a la Superintendencia de Educación:

 
Instruir un proceso de fiscalización inmediata de oficio a la administración del SLEP Magallanes respecto a la cobertura de reemplazos, la continuidad del servicio educativo y el uso legal de la dotación y recursos PIE.

 
Verificar la estricta afectación y destino de los fondos públicos, garantizando que ninguna subvención con fines específicos sea desviada para suplir el déficit operacional general del servicio.

 
Resguardar el derecho fundamental de niñas, niños y jóvenes a recibir una educación continua, especializada y de calidad, asegurando que las contingencias financieras no sean traspasadas al aula ni a las comunidades escolares.
La Educación Pública no puede sostenerse sobre la base de la precarización laboral ni de la vulneración de los derechos de nuestros estudiantes.

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