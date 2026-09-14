DESDE MAGALLANES A GUJARAT: LANA CHILENA DEBUTA EN INDIA

Este envío representa un avance significativo en la diversificación de la oferta exportable chilena hacia ese mercado, destacando el potencial del sector lanero nacional, particularmente de la Región de Magallanes. La operación fue posible gracias al trabajo conjunto de ProChile, la Agregaduría Agrícola de Chile en India, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), junto con la autoridad india del Departamento de Ganadería y Producción Lechera (DAHD), Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores.

El importador en India, Surana WoolIndia, es una empresa con sede en Bikaner, mientras que el exportador chileno corresponde a Standard Wool Chile S A, compañía ubicada en la Región de Magallanes y especializada en lana ovina de altos estándares de calidad.

Al respecto, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, señaló que “India es un mercado de enorme importancia y este envío nos permite avanzar en una estrategia de diversificación de destinos para la lana chilena, cuya producción tiene una larga tradición en nuestro país y enfrenta el desafío de recuperar su dinamismo. Desde el Ministerio de Agricultura seguiremos trabajando para que nuestra producción agropecuaria pueda llegar a más mercados, con mejores oportunidades y mayor valor para quienes producen en nuestras regiones”.

Por su parte, el director general de ProChile, Ignacio Fernández, manifestó que “este hito muestra cómo las oportunidades de exportación, que articulamos colaborativamente entre empresas e instituciones públicas, se convierten en negocios concretos. En 2025, exportamos unos US$ 13 millones en lana, que es un aumento de 19% respecto del año anterior, y con el mercado indio ahora abierto, esperamos que esa cifra continúe creciendo”.

India muestra una creciente demanda de materias primas textiles y una disminución en su producción de lanas finas, lo que ha incrementado su dependencia de las importaciones. Con estos nuevos envíos, Chile se posiciona como un proveedor confiable, con estándares sanitarios reconocidos internacionalmente y una oferta que puede adaptarse tanto a lanas de mayor calidad como a volúmenes de fibra media.

“Elegimos lana chilena por su excepcional equilibrio entre calidad superior de fibra y color, atributos que se alinean plenamente con los exigentes estándares de manufactura que mantenemos en WoolIndia. Como pioneros en la importación de esta materia prima en el país, vemos un enorme potencial para que la lana chilena responda a la sólida demanda de los sectores de hilandería y alfombras en India. Este hito no solo diversifica nuestro abastecimiento global, sino que también sienta una base sólida y de largo plazo para la fibra chilena en el mercado textil indio”, señaló el Sr. Vishwas Surana, Director de WoolIndia.

Las exportaciones chilenas a India crecieron más de 55% el año pasado respecto de 2024, superando los US$ 3.900 millones, y en el primer semestre más que se duplicaron respecto del mismo período de 2025, superando los US$ 3 mil millones. Este nuevo envío consolida la presencia de los productos nacionales en el país más poblado del mundo, donde Chile se posiciona como un proveedor confiable en el sector agropecuario.