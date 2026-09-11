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11 de septiembre de 2026

AMUMAG Y SUBDERE LANZAN DIPLOMADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y FINANZAS MUNICIPALES QUE CAPACITARÁ A AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA REGIÓN

La iniciativa es financiada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y su coordinación está a cargo de la Asociación Regional de Municipalidades de Magallanes y de la Antártica Chilena (AMUMAG), con el objetivo de fortalecer las capacidades directivas y técnicas de concejales y funcionarios municipales de la región.

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​ Con la participación de autoridades, alcaldesas y concejales de la región, se realizó la ceremonia de hito inaugural del Diplomado en Gestión Pública y Finanzas Municipales, actividad enmarcada en la convocatoria efectuada por el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa Melo, y el presidente de la Asociación Regional de Municipalidades de Magallanes y de la Antártica Chilena (AMUMAG), Patricio Fernández Alarcón.

 
La ceremonia se desarrolló el miércoles 9 de septiembre, en dependencias de la Universidad Santo Tomás, sede Punta Arenas, y contó con las palabras de bienvenida del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa Melo. Durante su intervención, la autoridad nacional destacó la relevancia de este hito señalando que "todos los esfuerzos que vamos a hacer en capacitación, el desarrollo de capital humano, en posibilidades de desarrollo, de movilidad, de fortalecimiento, las capacidades de los equipos, es algo que sin duda contribuye a la descentralización y al éxito de los gobiernos locales”.

 

En la oportunidad, también entregaron su saludo el representante de la casa de estudios, Carlos Albornoz Pardo; Anahí Cárdenas Rodríguez, alcaldesa de la ilustre municipalidad de Torres del Paine en representación del presidente de AMUMAG; y el Jefe de la Unidad Regional de SUBDERE en Magallanes, Javier Labrín Jofré.

 

Por su parte, la alcaldesa de Torres del Paine y representante de AMUMAG, Anahí Cárdenas Rodríguez, señaló que "para nuestra asociación, esta instancia representa una valiosa oportunidad de capacitación y fortalecimiento de la gestión municipal, tanto para los concejales, funcionarios y alcaldes y alcaldesas de la región de Magallanes”.

 

Durante la actividad se presentaron los objetivos, la metodología, los contenidos y los principales aspectos académicos del programa, exposición a cargo de Carlos Albornoz Pardo.

 
El Diplomado en Gestión Pública y Finanzas Municipales es financiado íntegramente por SUBDERE, coordinado por AMUMAG y ejecutado por la Universidad Santo Tomás. La iniciativa tiene como propósito apoyar y contribuir a la capacitación y al fortalecimiento de la gestión municipal en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, promoviendo una administración más eficiente, transparente y orientada al bienestar de las comunidades.

 
El programa reúne a 42 participantes —21 concejalas y concejales y 21 funcionarias y funcionarios municipales de la región—, contempla una duración de 120 horas pedagógicas, en una modalidad híbrida, con clases virtuales y presenciales.

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