11 de septiembre de 2026
AMUMAG Y SUBDERE LANZAN DIPLOMADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y FINANZAS MUNICIPALES QUE CAPACITARÁ A AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA REGIÓN
La iniciativa es financiada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y su coordinación está a cargo de la Asociación Regional de Municipalidades de Magallanes y de la Antártica Chilena (AMUMAG), con el objetivo de fortalecer las capacidades directivas y técnicas de concejales y funcionarios municipales de la región.
Con la participación de autoridades, alcaldesas y concejales de la región, se realizó la ceremonia de hito inaugural del Diplomado en Gestión Pública y Finanzas Municipales, actividad enmarcada en la convocatoria efectuada por el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa Melo, y el presidente de la Asociación Regional de Municipalidades de Magallanes y de la Antártica Chilena (AMUMAG), Patricio Fernández Alarcón.
La ceremonia se desarrolló el miércoles 9 de septiembre, en dependencias de la Universidad Santo Tomás, sede Punta Arenas, y contó con las palabras de bienvenida del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa Melo. Durante su intervención, la autoridad nacional destacó la relevancia de este hito señalando que "todos los esfuerzos que vamos a hacer en capacitación, el desarrollo de capital humano, en posibilidades de desarrollo, de movilidad, de fortalecimiento, las capacidades de los equipos, es algo que sin duda contribuye a la descentralización y al éxito de los gobiernos locales”.
En la oportunidad, también entregaron su saludo el representante de la casa de estudios, Carlos Albornoz Pardo; Anahí Cárdenas Rodríguez, alcaldesa de la ilustre municipalidad de Torres del Paine en representación del presidente de AMUMAG; y el Jefe de la Unidad Regional de SUBDERE en Magallanes, Javier Labrín Jofré.
Por su parte, la alcaldesa de Torres del Paine y representante de AMUMAG, Anahí Cárdenas Rodríguez, señaló que "para nuestra asociación, esta instancia representa una valiosa oportunidad de capacitación y fortalecimiento de la gestión municipal, tanto para los concejales, funcionarios y alcaldes y alcaldesas de la región de Magallanes”.
Durante la actividad se presentaron los objetivos, la metodología, los contenidos y los principales aspectos académicos del programa, exposición a cargo de Carlos Albornoz Pardo.
El Diplomado en Gestión Pública y Finanzas Municipales es financiado íntegramente por SUBDERE, coordinado por AMUMAG y ejecutado por la Universidad Santo Tomás. La iniciativa tiene como propósito apoyar y contribuir a la capacitación y al fortalecimiento de la gestión municipal en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, promoviendo una administración más eficiente, transparente y orientada al bienestar de las comunidades.
El programa reúne a 42 participantes —21 concejalas y concejales y 21 funcionarias y funcionarios municipales de la región—, contempla una duración de 120 horas pedagógicas, en una modalidad híbrida, con clases virtuales y presenciales.
MINISTRO BARROS Y PATRULLAJE CONJUNTO DE CHILE Y ARGENTINA EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES: “VAMOS A ESTUDIAR EL TEMA ATENTAMENTE”
El ministro de Defensa argentino Carlos Presti señaló al medio de su país A24 que "hay patrullaje combinado entre la Armada argentina y la Armada de Chile. Hay ejercicios que realizamos también de manera combinada, se realizan en los dos".
El ministro de Defensa argentino Carlos Presti señaló al medio de su país A24 que "hay patrullaje combinado entre la Armada argentina y la Armada de Chile. Hay ejercicios que realizamos también de manera combinada, se realizan en los dos".