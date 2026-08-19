FUNCIONARIOS DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN SE ACTUALIZAN EN PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO Y PRT

Una capacitación teórico-práctica intensiva recibieron los inspectores de la División de Fiscalización de la secretaría regional de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes y de la Antártica Chilena, con fiscalizadores expertos que llegaron hasta la región para realizar estas actividades de mejora continua de la división. Así lo dio a conocer el seremitt Allan Stowhas Alvarado.



En esta instancia de actualización y mejoramiento, por un lado, reforzaron estrategias de inspección y aplicación de las normas que rigen el transporte marítimo subsidiado y en una segunda área de inspecciones, el funcionamiento y operación de las Plantas de Revisión Técnica (PRT).



Durante dos días, los integrantes del equipo de fiscalizadores compartieron con la inspectora Paola Leyton, quien realizó la actualización normativa y de procedimiento de fiscalización en las PRT, específicamente en la verificación de los manuales de resultados con que cuentan estos procesos. En el caso de las prácticas realizadas en las plantas de Punta Arenas, constataron 7 y 9 incumplimientos por parte de los establecimientos, respectivamente. Estos resultados son oficiados a las empresas por la seremitt acorde a la norma.



Los siguientes dos días, fue el turno del inspector Juan Bustamante para la actualización de estrategias de inspección del transporte marítimo subsidiado, práctica que se realizó en el ferry Yaghan que realiza el servicio Punta Arenas-Puerto Williams-Puerto Toro. En la embarcación fiscalizaron aspectos concernientes a condiciones de seguridad, calidad del servicio y cumplimiento del contrato.



“Es de suma importancia que nuestros inspectores reciban este tipo de capacitaciones, ya que siempre van a encontrar oportunidades de mejora en su labor”, señaló el seremitt Stowhas.



Este tipo de actividades se replican en todo Chile y busca mantener a las y los funcionarios con la actualización de las normas al día, además de reforzar las mejores prácticas para una labor que tiene por objetivo fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente aplicable al transporte, tránsito y establecimientos regulados por la subsecretaría de Transportes a nivel nacional, velando por la seguridad y calidad de los servicios, con un equipo humano capacitado y comprometido, incorporando crecientemente el uso de tecnologías.



