Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

19 de agosto de 2026

FUNCIONARIOS DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN SE ACTUALIZAN EN PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO Y PRT

“Es de suma importancia que nuestros inspectores reciban este tipo de capacitaciones, ya que siempre van a encontrar oportunidades de mejora en su labor”, señaló el seremitt Allan Stowhas Alvarado.

CAPACITACION FISCA 4

Una capacitación teórico-práctica intensiva recibieron los inspectores de la División de Fiscalización de la secretaría regional de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes y de la Antártica Chilena, con fiscalizadores expertos que llegaron hasta la región para realizar estas actividades de mejora continua de la división. Así lo dio a conocer el seremitt Allan Stowhas Alvarado.

En esta instancia de actualización y mejoramiento, por un lado, reforzaron estrategias de inspección y aplicación de las normas que rigen el transporte marítimo subsidiado y en una segunda área de inspecciones, el funcionamiento y operación de las Plantas de Revisión Técnica (PRT).

Durante dos días, los integrantes del equipo de fiscalizadores compartieron con la inspectora Paola Leyton, quien realizó la actualización normativa y de procedimiento de fiscalización en las PRT, específicamente en la verificación de los manuales de resultados con que cuentan estos procesos. En el caso de las prácticas realizadas en las plantas de Punta Arenas, constataron 7 y 9 incumplimientos por parte de los establecimientos, respectivamente. Estos resultados son oficiados a las empresas por la seremitt acorde a la norma.

Los siguientes dos días, fue el turno del inspector Juan Bustamante para la actualización de estrategias de inspección del transporte marítimo subsidiado, práctica que se realizó en el ferry Yaghan que realiza el servicio Punta Arenas-Puerto Williams-Puerto Toro. En la embarcación fiscalizaron aspectos concernientes a condiciones de seguridad, calidad del servicio y cumplimiento del contrato.

“Es de suma importancia que nuestros inspectores reciban este tipo de capacitaciones, ya que siempre van a encontrar oportunidades de mejora en su labor”, señaló el seremitt Stowhas.

Este tipo de actividades se replican en todo Chile y busca mantener a las y los funcionarios con la actualización de las normas al día, además de reforzar las mejores prácticas para una labor que tiene por objetivo fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente aplicable al transporte, tránsito y establecimientos regulados por la subsecretaría de Transportes a nivel nacional, velando por la seguridad y calidad de los servicios, con un equipo humano capacitado y comprometido, incorporando crecientemente el uso de tecnologías.

secreducumag

SECREDUC Y UMAG FIRMAN CONVENIO PARA DISEÑAR ESTRATEGIA REGIONAL DE PROTECCIÓN DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SEA DIO LUZ VERDE: MEGAPROYECTO DE US$ 11.000 MILLONES EN MAGALLANES QUEDA A UN PASO DE SU APROBACIÓN AMBIENTAL

Leer Más

La iniciativa contempla una inversión de US$ 11.000 millones y una vida útil de 50 años.

La iniciativa contempla una inversión de US$ 11.000 millones y una vida útil de 50 años.

Proyecto-HNH-Energy-en-Magallanes-para-la-produccion-y-exportacion-de-hidrogeno-y-amoniaco-verde-600x298-1
nuestrospodcast
CORTE PLANO GENERAL

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA CONDENA POR DARSE A LA FUGA DEL LUGAR DE ACCIDENTE EN QUE SE CAUSÓ MUERTE

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
CAPACITACION FISCA 4

FUNCIONARIOS DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN SE ACTUALIZAN EN PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO Y PRT

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
methanex chile

METHANEX CHILE CELEBRA 38 AÑOS EN MAGALLANES DESTACANDO SU VÍNCULO CON LA REGIÓN

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
jcg

CONCEJAL JONATHAN CÁRCAMO APUNTA A FALTA DE PLANIFICACIÓN EN CONFLICTO POR EL CESFAM PROVISORIO Y CUESTIONA GESTIÓN MUNICIPAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.