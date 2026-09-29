DESTACAN LOGROS ALCANZADOS EN DIEZ AÑOS ENTRE EL SML Y CARRERA DE MEDICINA DE LA UMAG

El 21 de septiembre se reanudó por décimo año consecutivo el vínculo académico que une a la Universidad de Magallanes (UMAG) con el Servicio Médico Legal (SML), en el marco del módulo de Medicina Legal que se imparte a quienes cursan el cuarto año de Medicina, y el cual se extenderá hasta fines de noviembre. En virtud de ello, 55 estudiantes que se forman en la región pasarán por esta instancia teórico-práctica a cargo del servicio dependiente de Justicia, para adquirir herramientas que les permitan obrar de la manera más adecuada frente a cometidos vinculados con materias forenses.



En una reciente actividad académica en la que participó el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, junto al director regional del SML, Dr. René Castro Cid y directivos de la carrera de Medicina de la UMAG, se destacaron los alcances del convenio marco de colaboración docente que hace posible aquel relevante vínculo con la casa de estudios regional.



El Dr. René Castro Cid, director regional del SML, explicó que esta experiencia de aprendizaje permite a los futuros médicos pasar por las cuatro áreas periciales del servicio -sexología y lesionología forense, tanatología, salud mental y laboratorio- aplicando metodologías activas de aprendizaje. “Aquí se estimula la discusión, el análisis y el trabajo en equipo, a través de un caso clínico simulado, cuya resolución apelará a todos los aprendizajes incorporados en este proceso”. En una instancia posterior, indicó que algún estudiante de sexto año podría optar a una pasantía de internado en su institución, a cargo de un tutor, pudiendo ingresar a autopsias y participar de peritajes clínicos.



El Seremi Cristóbal Fernández felicitó esta alianza que se extiende ya por una década entre el Servicio Médico Legal y UMAG, que exhibe fortalezas no sólo en formación educativa, prácticas y pasantías, sino también a través de una colaboración interinstitucional en beneficio de la comunidad. Su profundización se ha traducido en el tiempo en la realización del Seminario de Ciencias Forenses de la Patagonia, como evento bianual de carácter internacional.



El Dr. Francisco Escaurido Soca, jefe del Área Preclínica y de Ciencias Básicas de la carrera de Medicina UMAG, manifestó que este convenio ha sido muy provechoso para ambas instituciones, al permitirles formar médicos con un conocimiento amplio de todo lo relacionado con la ciencia forense, protocolos y directrices legales para que todo fluya de la manera adecuada. En especial destacó el profundizar la cooperación e integración con la comunidad de Magallanes, cuya evolución permite disponer de un cupo anual a un internado de medicina legal. Incluso a partir de julio de 2025, el SML cuenta con el concurso del especialista Felipe Barraza, médico que egresó de la Escuela de Medicina de la UMAG y que marca un hito importante para la región.



La Dra. Mariela Quiroz Olave, jefa de la carrera de Medicina, resaltó el poder acceder como universidad a este espacio de formación que no existe en todas las escuelas de medicina, y permite a sus estudiantes acceder no solo a contenidos teóricos sino que también a trabajos prácticos con integrantes del equipo del SML: “A todos nos ha tocado alguna vez ser testigos, hacer peritajes iniciales, recopilar evidencia, entonces, es muy valioso el poder estar en este espacio”.



Al consultar la opinión de quienes se forman en este proceso, para la magallánica Aranzazú Barros González, esta asignatura aporta mucho a su formación como médicos de forma más integral, al permitirles “ver cómo es todo desde dentro, cómo se hacen los procesos, los protocolos que tienen, desde dónde trabajan, como la ética, la confidencialidad y siempre desde la empatía igual”. Al respecto, subrayó el importante aporte de esta experiencia al rol médico que deberán cumplir a futuro al momento de afrontar situaciones complejas.



Ayelén Meri Alfaro, de Ovalle (Cuarta Región), valoró este acercamiento a la medicina legal, que los acerca también a la rama judicial, para conocer en detalle las distintas exigencias que implica este nuevo campo clínico que, “si bien es distinto, tiene el mismo nivel de relevancia que todos los campos clínicos alrededor de Chile”, y con la importancia además de ser el más austral del mundo.



Finalmente, el Dr. René Castro anticipó que junto a sus socios estratégicos llevarán adelante un primer Ciclo de Cine Forense durante noviembre. En esta especial vinculación con el medio, esperan brindar a una instancia que combine el análisis científico con el séptimo arte, la cual será avisada oportunamente a la comunidad.





Lectura de foto:



Dr. Francisco Escaurido, jefe del Área Preclínica Medicina UMAG; Dra. Mariela Quiroz, jefa de la carrera de Medicina, estudiantes Aranzazú Barros, Bruno Rojas y Ayelén Meri; Dr. René Castro, director regional del SML; y Cristóbal Fernández, seremi de Justicia y DD.HH.

