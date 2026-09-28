Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

28 de septiembre de 2026

CONTINÚA REFORZAMIENTO PREVENTIVO SOBRE LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN LICEO INDUSTRIAL

​Equipo de profesionales del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes junto a Carabineros de Chile capacitaron a estudiantes sobre los alcances de la Ley N°20.084, para apoyar la convivencia escolar en dicho recinto.

leypenaladolescente
La segunda etapa de capacitaciones en Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en el Liceo Industrial "Armando Quezada Acharán", se llevó a cabo con el objetivo de fortalecer el conocimiento de los estudiantes respecto a esta normativa, en un esfuerzo para mejorar la convivencia escolar, iniciativa que llevan adelante el Servicio Local de Educación Pública (SLEP Magallanes).

En la actividad, que congregó a estudiantes de tercero y cuarto medio, contó con el apoyo de la oficina de integración "Carabineros - Comunidad de Magallanes", del Plan Comunal de Seguridad Pública de la comuna de Punta Arenas 2026 y en donde el Servicio de Reinserción Social Juvenil participa como ente especializado.

El trabajo de intervención estuvo orientado en entregar herramientas preventivas a los adolescentes como una forma de educar respecto a la comisión de delitos y promover la resolución de conflictos de manera pacífica mediante el fortalecimiento del autocuidado de los jóvenes y del cumplimiento de la ley.

La charla incluyó la presentación de los alcances de la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, ley que regula las infracciones y delitos cometidos por adolescentes entre los 14 a 18 años, información que fue entregada por el profesional de línea del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Daniel Cerna.

Por su parte, los efectivos de Carabineros de Chile detallaron las consecuencias legales que los jóvenes pueden enfrentar cuando participan en hechos constitutivos de delito, poniendo especial énfasis en los derechos que asisten a jóvenes frente a procedimientos de privación de libertad.

Como lo detalló el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel, "es importante que los estudiantes menores de 18 años conozcan la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente porque les permite comprender que la convivencia escolar no solo implica derechos y deberes dentro del establecimiento, sino también consecuencias legales cuando una conducta constituye un delito. La educación preventiva fortalece la toma de decisiones y promueve una cultura de respeto".

Junto a lo anterior, la César Montiel enfatizó en la necesidad de continuar informando a estudiantes. "Conocer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente es una herramienta de prevención. Cuando los jóvenes entienden sus derechos, sus deberes y las consecuencias legales de ciertas conductas, fortalecen la convivencia escolar, toman mejores decisiones y contribuyen a construir comunidades educativas más seguras y respetuosas."

De esta manera, fueron cerca de 400 los estudiantes capacitados en los 14 cursos disponibles de primero a cuarto medio, que actualmente cursan especialidades como electricidad, telecomunicaciones, mecánica automotriz, mecánica industrial, construcciones metálicas, instalaciones sanitarias y construcción.
PLAZA JUSTICIA DÍA ACCESO A LA JUSTICIA

OFRECERÁN ATENCIONES GRATUITAS EN TERRENO ESTE MARTES EN EL MALL EN “DÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CADEM: KAST CIERRA SEPTIEMBRE CON LA APROBACIÓN MENSUAL MÁS BAJA DESDE QUE ASUMIÓ Y CRECE RECHAZO AL ESCUDO DE LAS AMÉRICAS

Leer Más

Un 52% considera que la incorporación de Chile a la iniciativa implica una subordinación a Estados Unidos, mientras el respaldo al Presidente promedia 35% durante el mes, cuatro puntos menos que en agosto.

Un 52% considera que la incorporación de Chile a la iniciativa implica una subordinación a Estados Unidos, mientras el respaldo al Presidente promedia 35% durante el mes, cuatro puntos menos que en agosto.

Kast
nuestrospodcast
orientadoresTP

RED DE ORIENTADORES DE LICEOS TÉCNICO PROFESIONALES DE MAGALLANES FORTALECE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y LA INSERCIÓN LABORAL ESTUDIANTIL

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
leypenaladolescente

CONTINÚA REFORZAMIENTO PREVENTIVO SOBRE LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN LICEO INDUSTRIAL

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
TALLER DE LENGUA DE SEÑAS (3)

MUNICIPIO CERTIFICA A 28 PARTICIPANTES DE TALLER INTERMEDIO DE LENGUA DE SEÑAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
arcanovios gift
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
inacappuntaarenas

INACAP PUNTA ARENAS ABORDA LA EVOLUCIÓN DE LA MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y LAS OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN EN ELECTROMOVILIDAD

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.