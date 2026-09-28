CONTINÚA REFORZAMIENTO PREVENTIVO SOBRE LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN LICEO INDUSTRIAL

La segunda etapa de capacitaciones en Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en el Liceo Industrial "Armando Quezada Acharán", se llevó a cabo con el objetivo de fortalecer el conocimiento de los estudiantes respecto a esta normativa, en un esfuerzo para mejorar la convivencia escolar, iniciativa que llevan adelante el Servicio Local de Educación Pública (SLEP Magallanes).

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En la actividad, que congregó a estudiantes de tercero y cuarto medio, contó con el apoyo de la oficina de integración "Carabineros - Comunidad de Magallanes", del Plan Comunal de Seguridad Pública de la comuna de Punta Arenas 2026 y en donde el Servicio de Reinserción Social Juvenil participa como ente especializado.





El trabajo de intervención estuvo orientado en entregar herramientas preventivas a los adolescentes como una forma de educar respecto a la comisión de delitos y promover la resolución de conflictos de manera pacífica mediante el fortalecimiento del autocuidado de los jóvenes y del cumplimiento de la ley.





La charla incluyó la presentación de los alcances de la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, ley que regula las infracciones y delitos cometidos por adolescentes entre los 14 a 18 años, información que fue entregada por el profesional de línea del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Daniel Cerna.

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Por su parte, los efectivos de Carabineros de Chile detallaron las consecuencias legales que los jóvenes pueden enfrentar cuando participan en hechos constitutivos de delito, poniendo especial énfasis en los derechos que asisten a jóvenes frente a procedimientos de privación de libertad.

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Como lo detalló el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel, "es importante que los estudiantes menores de 18 años conozcan la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente porque les permite comprender que la convivencia escolar no solo implica derechos y deberes dentro del establecimiento, sino también consecuencias legales cuando una conducta constituye un delito. La educación preventiva fortalece la toma de decisiones y promueve una cultura de respeto".

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Junto a lo anterior, la César Montiel enfatizó en la necesidad de continuar informando a estudiantes. "Conocer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente es una herramienta de prevención. Cuando los jóvenes entienden sus derechos, sus deberes y las consecuencias legales de ciertas conductas, fortalecen la convivencia escolar, toman mejores decisiones y contribuyen a construir comunidades educativas más seguras y respetuosas."

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De esta manera, fueron cerca de 400 los estudiantes capacitados en los 14 cursos disponibles de primero a cuarto medio, que actualmente cursan especialidades como electricidad, telecomunicaciones, mecánica automotriz, mecánica industrial, construcciones metálicas, instalaciones sanitarias y construcción.