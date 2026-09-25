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25 de septiembre de 2026

MOP RECIBE DOS OFERTAS PARA ADJUDICAR LA REPARACIÓN DE LA PISTA DEL AERÓDROMO DE PUERTO NATALES

El proceso público avanza según el cronograma oficial y dentro de los márgenes presupuestarios, garantizando el inicio de las obras en enero de 2027 para proteger la seguridad de los vuelos y la conectividad provincial durante la temporada alta.

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​Con el cumplimiento de los plazos establecidos, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó el cierre del proceso de recepción de ofertas para la conservación mayor de la pista del aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales. Tras la apertura realizada el miércoles 23 de septiembre, se confirmó que las empresas Constructora Vilicic y Pavimentos Quilín ingresaron sus ofertas ajustadas al presupuesto oficial, dando un paso decisivo para concretar esta urgente solución.

 
La iniciativa, que contempla una inversión de $7.200 millones, permitirá intervenir el pavimento de la pista para asegurar una vida útil de 10 años. Lo anterior se logrará mediante una modalidad constructiva por turnos coordinada con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), las aerolíneas y las autoridades locales y provinciales, esquema diseñado para no interrumpir los vuelos comerciales durante los fines de semana de la temporada estival y resguardar la actividad turística y económica de la provincia de Última Esperanza.

 
Cumplida la revisión de los antecedentes presentados por ambos oferentes, el MOP avanzará con las tramitaciones administrativas correspondientes ante la Contraloría General de la República, organismo encargado de tomar razón y permitir la posterior adjudicación del contrato.

El Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, destacó que el concurso público avanza conforme a lo proyectado, manteniendo el compromiso de adjudicar la licitación en noviembre de este año. Esto permitirá a la empresa seleccionada instalar faenas en diciembre e iniciar los trabajos en enero de 2027, garantizando los más altos estándares de seguridad para pasajeros y tripulaciones.

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